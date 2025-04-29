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Румыния получит новую систему ПВО Patriot за счет грантов от стран НАТО - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Румыния получит новую систему ПВО Patriot за счет грантов от стран НАТО
Румыния получит новую систему ПВО Patriot за счет грантов от стран НАТО - 29.04.2025, ПРАЙМ
Румыния получит новую систему ПВО Patriot за счет грантов от стран НАТО
Румыния намерена оплатить получение системы ПВО Patriot от США за счет грантов, полученных от стран НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:16+0300
2025-04-29T11:16+0300
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КИШИНЕВ, 29 апр - ПРАЙМ. Румыния намерена оплатить получение системы ПВО Patriot от США за счет грантов, полученных от стран НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Госдепартамент США в понедельник одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов. По мнению Пентагона, поставка Румынии данной военной техники отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку она "улучшает безопасность союзника по НАТО". "Руководство министерства национальной обороны приветствует решение государственного департамента США одобрить продажу Румынии зенитно-ракетного комплекса большой дальности (HSAM) PATRIOT… Система будет закуплена за счет невозвращаемых внешних средств, предоставленных группой стран-союзников, а также в рамках инициативы по немедленным действиям в области противовоздушной обороны с целью восполнения дефицита возможностей, возникшего в результате пожертвования", - говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства обороны. В министерстве отметили, что приобретение этой системы ПВО усилит способность Румынии сдерживать агрессию в Черноморском регионе. Власти Румынии в сентябре одобрили передачу Украине системы ПВО Patriot. На тот момент у Румынии было две работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние.
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румыния, сша, нато
Вооружения, РУМЫНИЯ, США, НАТО
11:16 29.04.2025
 
Румыния получит новую систему ПВО Patriot за счет грантов от стран НАТО

Минобороны Румынии: страна оплатит системы ПВО Patriot за счет грантов НАТО

© flickr.comфлаг Румынии
флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© flickr.com
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КИШИНЕВ, 29 апр - ПРАЙМ. Румыния намерена оплатить получение системы ПВО Patriot от США за счет грантов, полученных от стран НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Госдепартамент США в понедельник одобрил возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 миллионов долларов. По мнению Пентагона, поставка Румынии данной военной техники отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку она "улучшает безопасность союзника по НАТО".
"Руководство министерства национальной обороны приветствует решение государственного департамента США одобрить продажу Румынии зенитно-ракетного комплекса большой дальности (HSAM) PATRIOT… Система будет закуплена за счет невозвращаемых внешних средств, предоставленных группой стран-союзников, а также в рамках инициативы по немедленным действиям в области противовоздушной обороны с целью восполнения дефицита возможностей, возникшего в результате пожертвования", - говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства обороны.
В министерстве отметили, что приобретение этой системы ПВО усилит способность Румынии сдерживать агрессию в Черноморском регионе.
Власти Румынии в сентябре одобрили передачу Украине системы ПВО Patriot. На тот момент у Румынии было две работающие системы, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние.
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ВооруженияРУМЫНИЯСШАНАТО
 
 
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