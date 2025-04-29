https://1prime.ru/20250429/ruonia--857134404.html

Ставка RUONIA 28 апреля снизилась до 20,62%

Ставка RUONIA 28 апреля снизилась до 20,62% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 28 апреля снизилась до 20,62%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 апреля, снизилась на... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T14:49+0300

2025-04-29T14:49+0300

2025-04-29T14:49+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 28 апреля, снизилась на 0,15 процентного пункта и составила 20,62%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 307,99 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250424/ruonia-856996753.html

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