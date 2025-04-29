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Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня
Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня - 29.04.2025, ПРАЙМ
Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня
Внеочередное собрание акционеров "Русала" состоится 2 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:24+0300
2025-04-29T18:24+0300
экономика
русал
россия
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Русала" состоится 2 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года... Форма проведения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (c возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме)", - говорится в сообщении.
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русал, россия
Экономика, Русал, РОССИЯ
18:24 29.04.2025
 
Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня

Внеочередное собрание акционеров "Русала" состоится 2 июня в очно-заочной форме

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Русала" состоится 2 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании.
"Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года... Форма проведения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (c возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме)", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРусалРОССИЯ
 
 
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