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Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня

Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня - 29.04.2025, ПРАЙМ

Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня

Внеочередное собрание акционеров "Русала" состоится 2 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T18:24+0300

2025-04-29T18:24+0300

2025-04-29T18:24+0300

экономика

русал

россия

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Русала" состоится 2 июня в очно-заочной форме, следует из материалов компании. "Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года... Форма проведения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (c возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250428/allyuminiy-857074017.html

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русал, россия