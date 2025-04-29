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Российский рынок акций усилил снижение во вторник
Российский рынок акций усилил снижение во вторник - 29.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение во вторник
Российский рынок акций усилил почти до 2% снижение в ходе основной сессии вторника и колеблется ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:53+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил почти до 2% снижение в ходе основной сессии вторника и колеблется ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.42 мск падает на 1,93%, до 2975,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87% до 1225,31 пункта В частности, сильно дешевеют бумаги "Новатэка" (-3,1%), "Северстали" (-3%), АФК "Система" (-2,6%). Растут в цене бумаги ВТБ (+0,2%), МТС (+0,2%), "Фосагро" (+0,3%). Учитывая умеренно негативный внешний фон, во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2975-3050 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом ближе к концу сессии в российских бумагах могут активизироваться покупки, что позволит рынку отыграть утренние потери и выйти выше 3000 на конец торгов по индексу Мосбиржи", - добавляет он. Сопротивление росту находится около отметки 3080 пунктов, в свою очередь оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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рынки, торги, акции, алексей антонов, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Алексей Антонов, Мосбиржа
Российский рынок акций усилил снижение во вторник
Российский рынок акций колеблется ниже 3000 пунктов по главному индексу
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил почти до 2% снижение в ходе основной сессии вторника и колеблется ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.42 мск падает на 1,93%, до 2975,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87% до 1225,31 пункта
В частности, сильно дешевеют бумаги "Новатэка" (-3,1%), "Северстали" (-3%), АФК "Система" (-2,6%). Растут в цене бумаги ВТБ (+0,2%), МТС (+0,2%), "Фосагро" (+0,3%).
Учитывая умеренно негативный внешний фон, во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2975-3050 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом ближе к концу сессии в российских бумагах могут активизироваться покупки, что позволит рынку отыграть утренние потери и выйти выше 3000 на конец торгов по индексу Мосбиржи", - добавляет он.
Сопротивление росту находится около отметки 3080 пунктов, в свою очередь оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии в пределах 1%