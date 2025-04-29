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Российский рынок акций упал на 2,53 процента
Российский рынок акций упал на 2,53 процента - 29.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций упал на 2,53 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,53%, следует из данных Московской биржи. | 29.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,53%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,53%, до 2 957,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 1 220,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,35%, до 1 142,36 пункта.
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Экономика, Рынки, Акции, РОССИЯ, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций упал на 2,53 процента
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника упал на 2,53 процента
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,53%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,53%, до 2 957,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 1 220,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,35%, до 1 142,36 пункта.
Рубль днем стабилизируется против юаня на Мосбирже