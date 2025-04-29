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Российский рынок акций упал на 2,53 процента

Российский рынок акций упал на 2,53 процента - 29.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал на 2,53 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,53%, следует из данных Московской биржи. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T18:55+0300

2025-04-29T18:55+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 2,53%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,53%, до 2 957,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 1 220,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,35%, до 1 142,36 пункта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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