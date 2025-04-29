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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 29.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением в отсутствие позитивных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T19:35+0300

2025-04-29T19:35+0300

2025-04-29T19:35+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника снижением в отсутствие позитивных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,53% - до 2 957,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 1 220,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,35%, до 1 142,36 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дешевел на 2,02% - до 63,48 доллара за баррель. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ Коррекционному снижению рынка способствовали геополитические новости, вновь вернувшие неопределенность относительно перспектив временного перемирия, а также заметно снизившиеся мировые цены на нефть, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На второй день короткой недели российский рынок растерял весь позитив понедельника и вновь опустился ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Если вчера главной движущей силой для инвесторов служили хорошие корпоративные новости от компаний (прежде всего ВТБ и "Сбера"), то сегодня игрокам было непросто найти предпосылки для дальнейших покупок", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Новостной вакуум перед длинными выходными лишь сильнее подстегивал сомневающихся в необходимости зафиксировать свои позиции участников рынка", - добавил он. Среди факторов снижения рынка Шепелев отметил также дешевеющую нефть марки Brent и неопределенные перспективы развития переговорного процесса по Украине. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ Расписки Ozon (+0,37%) - одни из немногих ценных бумаг, вышедшие в плюс по итогам основных торгов. Прибавить в цене им удалось благодаря публикации сильных финансовых результатов за 2024 год, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "В аутсайдерах оказалась группа ЛСР, распродажи в ее акциях можно объяснить появлением статистики, зафиксировавшей снижение объема ипотечного кредитования в России в первом квартале", - добавила эксперт. Акции ЛСР по итогам основных торгов подешевели на 9,98%, "Магнита" – на 4,36%, "Новатэка" – на 4,25%, "Юнипро"- также 4,25%, "Мечела" – на 4,12%. ПРОГНОЗЫ "Если завтра не появится свежих идей, то скорее всего, мы увидим повторение сегодняшнего дня – низкая активность инвесторов и фиксация позиций по ряду активов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 апреля – 2950-3100 пунктов", - сказал Шепелев. Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 30 апреля в диапазоне 2950-3050 пунктов. "Текущую короткую неделю индекс может завершить ниже 3000 пунктов, а вечерняя экономическая статистика среды из-за праздников, вероятно, окажет сравнительно слабо выраженное влияние на рынок", - считает Григорьев.

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