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Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет

Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет - 29.04.2025, ПРАЙМ

Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:19+0300

2025-04-29T08:19+0300

2025-04-29T08:19+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех"), сообщили в "Ростехе". Министр транспорта РФ Роман Старовойт накануне, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, анонсировал полет еще одного борта с высокой степенью локализации. "Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", - сообщили в "Ростехе". Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты 3 000 метров. Пилоты сообщили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний. "Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах - перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", – отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, его слова привели в сообщении. В "Ростехе" сообщили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые ранее были задействованы в сертификационных испытаниях с зарубежными системами. МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

https://1prime.ru/20250428/oak-857079814.html

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технологии, россия, ростех, оак