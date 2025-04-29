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Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет
Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет - 29.04.2025, ПРАЙМ
Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:19+0300
2025-04-29T08:19+0300
технологии
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех"), сообщили в "Ростехе". Министр транспорта РФ Роман Старовойт накануне, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, анонсировал полет еще одного борта с высокой степенью локализации. "Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", - сообщили в "Ростехе". Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты 3 000 метров. Пилоты сообщили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний. "Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах - перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", – отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, его слова привели в сообщении. В "Ростехе" сообщили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые ранее были задействованы в сертификационных испытаниях с зарубежными системами. МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
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технологии, россия, ростех, оак
Технологии, РОССИЯ, Ростех, ОАК
08:19 29.04.2025
 
Самолет МС-21 с новыми импортозамещенными системами совершил первый полет

Опытный образец самолета МС-21 с новыми российскими системами поднялся в небо

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в "Ростех"), сообщили в "Ростехе".
Министр транспорта РФ Роман Старовойт накануне, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, анонсировал полет еще одного борта с высокой степенью локализации.
"Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", - сообщили в "Ростехе".
Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты 3 000 метров.
Пилоты сообщили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний.
"Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах - перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", – отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, его слова привели в сообщении.
В "Ростехе" сообщили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые ранее были задействованы в сертификационных испытаниях с зарубежными системами.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
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