https://1prime.ru/20250429/severstal-857114990.html

Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза

Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза - 29.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза

Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ по итогам января-марта 2025 года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,89... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:13+0300

2025-04-29T10:13+0300

2025-04-29T10:13+0300

экономика

северсталь

россия

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83482/46/834824638_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_94fb0e062c9131deba3e7806afdd3330.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ по итогам января-марта 2025 года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,89 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка за первый квартал уменьшилась на 12% и составила 159,69 миллиарда рублей, прибыль от продаж упала более чем в 2 раза - до 15,37 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 38%, до 35,52 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения компании за январь-март составила 14,19 миллиарда рублей, снизившись примерно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Себестоимость продаж уменьшилась незначительно, оставшись практически на уровне первого квартала прошлого года - 124,16 миллиарда рублей. Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 31 марта текущего года составили 258,54 миллиарда рублей против 263,59 миллиарда на 31 декабря 2024 года, а долгосрочные обязательства сократились до 76,69 миллиарда рублей с 91,75 миллиарда рублей в конце прошлого года. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже.

https://1prime.ru/20250422/dividendy-856911105.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северсталь, россия, промышленность