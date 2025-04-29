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Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/severstal-857114990.html
Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза
Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза - 29.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза
Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ по итогам января-марта 2025 года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,89... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:13+0300
2025-04-29T10:13+0300
экономика
северсталь
россия
промышленность
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ по итогам января-марта 2025 года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,89 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка за первый квартал уменьшилась на 12% и составила 159,69 миллиарда рублей, прибыль от продаж упала более чем в 2 раза - до 15,37 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 38%, до 35,52 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения компании за январь-март составила 14,19 миллиарда рублей, снизившись примерно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Себестоимость продаж уменьшилась незначительно, оставшись практически на уровне первого квартала прошлого года - 124,16 миллиарда рублей. Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 31 марта текущего года составили 258,54 миллиарда рублей против 263,59 миллиарда на 31 декабря 2024 года, а долгосрочные обязательства сократились до 76,69 миллиарда рублей с 91,75 миллиарда рублей в конце прошлого года. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже.
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северсталь, россия, промышленность
Экономика, Северсталь, РОССИЯ, Промышленность
10:13 29.04.2025
 
Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ упала в 3,3 раза

Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ за январь-март снизилась в 3,3 раза

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкОАО "Череповецкий сталепрокатный завод "Северсталь".
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ по итогам января-марта 2025 года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,89 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка за первый квартал уменьшилась на 12% и составила 159,69 миллиарда рублей, прибыль от продаж упала более чем в 2 раза - до 15,37 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 38%, до 35,52 миллиарда рублей.
Прибыль до налогообложения компании за январь-март составила 14,19 миллиарда рублей, снизившись примерно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Себестоимость продаж уменьшилась незначительно, оставшись практически на уровне первого квартала прошлого года - 124,16 миллиарда рублей.
Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 31 марта текущего года составили 258,54 миллиарда рублей против 263,59 миллиарда на 31 декабря 2024 года, а долгосрочные обязательства сократились до 76,69 миллиарда рублей с 91,75 миллиарда рублей в конце прошлого года.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже.
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ЭкономикаСеверстальРОССИЯПромышленность
 
 
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