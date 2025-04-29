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Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50%

Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50%

Украинская газодобывающая инфраструктура из-за атак снизила продуктивность на 50%, для компенсации ущерба активно наращивается импорт газа, сообщил премьер... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:22+0300

2025-04-29T15:22+0300

2025-04-29T15:22+0300

энергетика

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украинская газодобывающая инфраструктура из-за атак снизила продуктивность на 50%, для компенсации ущерба активно наращивается импорт газа, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. "Этой зимой (армия РФ - ред.) совершила ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанесены потери в объеме почти 50% от всей добычи. Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, путем импорта", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его данным, с начала 2025 года компания "Нафтогаз Украина" уже зарезервировала 1,5 миллиарда кубометров газа, а также заключила соглашения с польской Orlen на поставку дополнительных 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа (LNG). "Сегодня принимаем решение, что ускорит отечественную газодобычу. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры устройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины", - добавил премьер. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

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газ, украина, рф, денис шмыгаль, нафтогаз украины, forbes, orlen