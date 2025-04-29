https://1prime.ru/20250429/shmygal-857135946.html
Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50%
Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50% - 29.04.2025, ПРАЙМ
Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50%
Украинская газодобывающая инфраструктура из-за атак снизила продуктивность на 50%, для компенсации ущерба активно наращивается импорт газа, сообщил премьер... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T15:22+0300
2025-04-29T15:22+0300
2025-04-29T15:22+0300
энергетика
газ
украина
рф
денис шмыгаль
нафтогаз украины
forbes
orlen
https://cdnn.1prime.ru/img/82904/79/829047944_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_15f40cb2fb6245a1daf6e426ea1d16b8.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украинская газодобывающая инфраструктура из-за атак снизила продуктивность на 50%, для компенсации ущерба активно наращивается импорт газа, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. "Этой зимой (армия РФ - ред.) совершила ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанесены потери в объеме почти 50% от всей добычи. Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, путем импорта", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его данным, с начала 2025 года компания "Нафтогаз Украина" уже зарезервировала 1,5 миллиарда кубометров газа, а также заключила соглашения с польской Orlen на поставку дополнительных 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа (LNG). "Сегодня принимаем решение, что ускорит отечественную газодобычу. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры устройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины", - добавил премьер. Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
https://1prime.ru/20250429/gosdolg-857119379.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82904/79/829047944_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_0ca84296939ffb61fe9f83c5c237f2a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, рф, денис шмыгаль, нафтогаз украины, forbes, orlen
Энергетика, Газ, УКРАИНА, РФ, Денис Шмыгаль, Нафтогаз Украины, Forbes, Orlen
Украинская газодобывающая инфраструктура снизила продуктивность на 50%
Премьер Украины Шмыгаль заявил о снижении продуктивности газодобывающей инфраструктуры
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украинская газодобывающая инфраструктура из-за атак снизила продуктивность на 50%, для компенсации ущерба активно наращивается импорт газа, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
"Этой зимой (армия РФ - ред.) совершила ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанесены потери в объеме почти 50% от всей добычи. Работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, путем импорта", - заявил Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его данным, с начала 2025 года компания "Нафтогаз Украина" уже зарезервировала 1,5 миллиарда кубометров газа, а также заключила соглашения с польской Orlen на поставку дополнительных 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа (LNG).
"Сегодня принимаем решение, что ускорит отечественную газодобычу. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры устройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины", - добавил премьер.
Агентство Блумберг 26 марта сообщало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Госдолг Украины в марте вырос на 1,56%