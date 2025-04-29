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Вице-премьер Белоруссии рассказал о росте ВВП стран СНГ

Вице-премьер Белоруссии рассказал о росте ВВП стран СНГ - 29.04.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Белоруссии рассказал о росте ВВП стран СНГ

В 2024 году рост ВВП стран-членов СНГ был выше темпов роста мировой экономики, заявил вице-премьер белорусского правительства Юрий Шулейко в ходе заседания... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T11:41+0300

2025-04-29T11:41+0300

2025-04-29T11:41+0300

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МИНСК, 29 апр - ПРАЙМ. В 2024 году рост ВВП стран-членов СНГ был выше темпов роста мировой экономики, заявил вице-премьер белорусского правительства Юрий Шулейко в ходе заседания экономического совета СНГ в Ташкенте. "В 2024 году ВВП государств - участников СНГ увеличился на 4,4% по сравнению с 2023 годом, и этот показатель выше темпов роста мировой экономики", - сказал Шулейко, его заявление публикует пресс-служба правительства Белоруссии в своем Telegram-канале. "Для поддержания заданных темпов развития необходимо продолжить эффективно реализовывать намеченные планы, прежде всего стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года. На завершающем этапе находится согласование проекта плана мероприятий по реализации второго этапа стратегии 2026-2030 годов. Планируем подписать его осенью текущего года в ходе заседания Совета глав правительств СНГ", - продолжил вице-премьер. По его словам, одним из главных вопросов повестки деятельности Содружества по-прежнему остается устранение барьера во взаимной торговле, и надо активнее задействовать потенциал действующей рабочей группы высокого уровня для анализа поступающих претензий о препятствиях во взаимной торговле государств- участников СНГ. Шулейко считает необходимым обратить особое внимание на обеспечение технологического суверенитета, продолжить формирование единого промышленного пространства СНГ. "Очередным шагом в формировании единого промышленного пространства в рамках СНГ должна стать реализация концепции в области легкой промышленности и соответствующий план мероприятий, а также соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии отрасли тяжелого машиностроения. Эти документы планируются подписать в ходе заседания Совета глав представительств в июне 2025 года в Душанбе", - сообщил вице-премьер.

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