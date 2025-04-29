https://1prime.ru/20250429/shveytsariya-857149122.html

В парламенте Швейцарии проголосовали против контрмер на пошлины США

В парламенте Швейцарии проголосовали против контрмер на пошлины США - 29.04.2025, ПРАЙМ

В парламенте Швейцарии проголосовали против контрмер на пошлины США

Депутаты комитета по внешней политике нижней палаты парламента Швейцарии (CPE-N) отклонили предложение о введении контрмер в отношении таможенных пошлин США,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T23:40+0300

2025-04-29T23:40+0300

2025-04-29T23:40+0300

экономика

сша

швейцария

дональд трамп

ес

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 29 апр - ПРАЙМ. Депутаты комитета по внешней политике нижней палаты парламента Швейцарии (CPE-N) отклонили предложение о введении контрмер в отношении таможенных пошлин США, отдав предпочтение подходу, основанному на диалоге, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Предложение о внесении призыва к правительству принять "соответствующие меры в ответ на карательные таможенные пошлины (США - ред.)" было отклонено 16 голосами против 8. Большинство членов комитета считают, что на данный момент более целесообразно продолжить путь диалога, инициированный Советом федеральный (правительством Швейцарии - ред.)", - сказано в документе. Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер отметила, что страна не присоединится к возможным контрмерам Евросоюза против США. Глава минэкономики страны Ги Пармелен 3 апреля также сообщал, что швейцарское правительство попытается заключить с руководством в Вашингтоне соглашение относительно внешнеторговых пошлин. Президента США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250429/minfin-857137299.html

сша

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, швейцария, дональд трамп, ес, мировая экономика, пошлины