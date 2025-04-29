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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто - 29.04.2025, ПРАЙМ

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:31+0300

2025-04-29T13:31+0300

2025-04-29T13:31+0300

общество

венгрия

петер сийярто

мус

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). Ранее он сообщал, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из МУС, голосование по нему может состояться в конце мая, в решение вступит в силу через год. "Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", - написал Сийярто в соцсети X. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.

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общество , венгрия, петер сийярто, мус