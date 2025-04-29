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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто - 29.04.2025, ПРАЙМ
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:31+0300
2025-04-29T13:31+0300
общество
венгрия
петер сийярто
мус
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). Ранее он сообщал, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из МУС, голосование по нему может состояться в конце мая, в решение вступит в силу через год. "Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", - написал Сийярто в соцсети X. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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общество , венгрия, петер сийярто, мус
Общество , ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МУС
13:31 29.04.2025
 
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто

Сийярто: парламент Венгрии проголосовал за ее выход из МУС

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС).
Ранее он сообщал, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из МУС, голосование по нему может состояться в конце мая, в решение вступит в силу через год.
"Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", - написал Сийярто в соцсети X.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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ОбществоВЕНГРИЯПетер СийяртоМУС
 
 
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