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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто - 29.04.2025, ПРАЙМ
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:31+0300
2025-04-29T13:31+0300
2025-04-29T13:31+0300
общество
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС). Ранее он сообщал, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из МУС, голосование по нему может состояться в конце мая, в решение вступит в силу через год. "Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", - написал Сийярто в соцсети X. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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общество , венгрия, петер сийярто, мус
Общество , ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, МУС
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС, сообщил Сийярто
Сийярто: парламент Венгрии проголосовал за ее выход из МУС
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что парламент страны проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС).
Ранее он сообщал, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из МУС, голосование по нему может состояться в конце мая, в решение вступит в силу через год.
"Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", - написал Сийярто в соцсети X.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Венгрия после выхода из МУС не собирается покидать ЕС, заявил Сийярто