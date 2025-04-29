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СМИ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей - 29.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей
СМИ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей - 29.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей
Президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:12+0300
2025-04-29T08:12+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как пишет Wall Street Journal, ожидается, что Трамп примет соответствующие меры перед поездкой в ​​Мичиган на митинг во вторник. "Ожидается, что Трамп смягчит влияние своих автомобильных пошлин, исключив введение пошлин на иностранные автомобили поверх (других - ред.) введенных им пошлин и сократив некоторые сборы на иностранные детали, используемые для производства автомобилей в США", - говорится в сообщении издания. По данным источников газеты, это будет означать, что автопроизводители, которые уже платят относящиеся к автомобилям пошлины, будут освобождены от уплаты других тарифов, например, на сталь и алюминий. Более того, по словам источников, автопроизводители могут получить возмещение уже уплаченных пошлин. Также в публикации отмечается, что администрация Трампа намерена пересмотреть пошлины на иностранные автозапчасти, которые должны составить 25% и вступить в силу в субботу. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
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бизнес, мировая экономика, москва, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, МОСКВА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
08:12 29.04.2025
 
СМИ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей

WSJ: Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может смягчить импортные пошлины для автопроизводителей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет Wall Street Journal, ожидается, что Трамп примет соответствующие меры перед поездкой в ​​Мичиган на митинг во вторник.
"Ожидается, что Трамп смягчит влияние своих автомобильных пошлин, исключив введение пошлин на иностранные автомобили поверх (других - ред.) введенных им пошлин и сократив некоторые сборы на иностранные детали, используемые для производства автомобилей в США", - говорится в сообщении издания.
По данным источников газеты, это будет означать, что автопроизводители, которые уже платят относящиеся к автомобилям пошлины, будут освобождены от уплаты других тарифов, например, на сталь и алюминий. Более того, по словам источников, автопроизводители могут получить возмещение уже уплаченных пошлин. Также в публикации отмечается, что администрация Трампа намерена пересмотреть пошлины на иностранные автозапчасти, которые должны составить 25% и вступить в силу в субботу.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
В США предупредили о дефиците товаров из-за пошлин на импорт из Китая
Вчера, 11:20
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаМОСКВАСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
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