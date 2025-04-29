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СМИ: в США обвинили Маска в уклонении от выплат на сумму свыше $2,37 млрд
СМИ: в США обвинили Маска в уклонении от выплат на сумму свыше $2,37 млрд - 29.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США обвинили Маска в уклонении от выплат на сумму свыше $2,37 млрд
Американский предприниматель Илон Маск и его компании, предположительно, могли избежать выплат штрафов и пень на сумму не менее 2,37 миллиарда долларов за счет... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:08+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск и его компании, предположительно, могли избежать выплат штрафов и пень на сумму не менее 2,37 миллиарда долларов за счет его принадлежности к новой администрации США, сообщает газета Hill со ссылкой на служебную записку, подготовленную конгрессменами-демократами. "Техномиллиардер Илон Маск и его многочисленные компании могут избежать потенциальной юридической ответственности на сумму более 2,37 миллиарда долларов благодаря его влиятельной роли в федеральном правительстве", - говорится в материале издания. Как пишет Hill, эта сумма выражена в исках против компаний Маска Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company. Согласно служебной записке, Tesla и Neuralink обвиняются в ложных заявлениях насчет некоторых характеристик их продуктов и в нарушении Закона о благополучии животных, SpaceX - в невыполнении требований к запуску ракет, а Boring Company - в нарушении требований Управления по охране труда и здоровья. Авторы записки призвали президента США Дональда Трампа и компетентные органы "принять скоординированные меры, чтобы устранить угрозу", которую Маск, предположительно, представляет для федерального управления. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг в комментарии для Hill утверждения, содержащиеся в докладе, и заявил, что Маск никогда не использовал свое служебное положение для личной или финансовой выгоды.
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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, tesla, spacex, neuralink
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Tesla, SpaceX, Neuralink
СМИ: в США обвинили Маска в уклонении от выплат на сумму свыше $2,37 млрд
Hill: Маск мог избежать штрафов и пени за счет его влияния в новой администрации США
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск и его компании, предположительно, могли избежать выплат штрафов и пень на сумму не менее 2,37 миллиарда долларов за счет его принадлежности к новой администрации США, сообщает газета Hill со ссылкой на служебную записку, подготовленную конгрессменами-демократами.
"Техномиллиардер Илон Маск и его многочисленные компании могут избежать потенциальной юридической ответственности на сумму более 2,37 миллиарда долларов благодаря его влиятельной роли в федеральном правительстве", - говорится в материале издания.
Как пишет Hill, эта сумма выражена в исках против компаний Маска Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company. Согласно служебной записке, Tesla и Neuralink обвиняются в ложных заявлениях насчет некоторых характеристик их продуктов и в нарушении Закона о благополучии животных, SpaceX - в невыполнении требований к запуску ракет, а Boring Company - в нарушении требований Управления по охране труда и здоровья.
Авторы записки призвали президента США Дональда Трампа и компетентные органы "принять скоординированные меры, чтобы устранить угрозу", которую Маск, предположительно, представляет для федерального управления.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг в комментарии для Hill утверждения, содержащиеся в докладе, и заявил, что Маск никогда не использовал свое служебное положение для личной или финансовой выгоды.
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