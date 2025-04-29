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Индия готова включить в торговую сделку с США пункт о благоприятствовании
Индия готова включить в торговую сделку с США пункт о благоприятствовании - 29.04.2025, ПРАЙМ
Индия готова включить в торговую сделку с США пункт о благоприятствовании
Нью-Дели на торговых переговорах с Вашингтоном готов включить в сделку условия, которые гарантируют США лучшие условия и в будущем, передает агентство Рейтер со | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T15:31+0300
2025-04-29T15:31+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Нью-Дели на торговых переговорах с Вашингтоном готов включить в сделку условия, которые гарантируют США лучшие условия и в будущем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в индийском правительстве. По словам источников, речь идет о режиме наибольшего благоприятствования, который Индия редко предлагала в ходе предыдущих торговых переговоров. Такой пункт договора автоматически распространит на США любые более выгодные тарифные соглашения, которые могут быть согласованы с другими странами. "Этот пункт, в некотором смысле, защищает сделку с США на будущее и является единственным способом сделать это", - сказал один из источников. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами. США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина на импорт из Индии составила 26%.
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сша, индия, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп
Экономика, США, ИНДИЯ, ВАШИНГТОН, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
Индия готова включить в торговую сделку с США пункт о благоприятствовании
Reuters: Нью-Дели готов включить в сделку с США пункт, гарантирующий лучшие условия
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Нью-Дели на торговых переговорах с Вашингтоном готов включить в сделку условия, которые гарантируют США лучшие условия и в будущем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в индийском правительстве.
По словам источников, речь идет о режиме наибольшего благоприятствования, который Индия редко предлагала в ходе предыдущих торговых переговоров. Такой пункт договора автоматически распространит на США любые более выгодные тарифные соглашения, которые могут быть согласованы с другими странами.
"Этот пункт, в некотором смысле, защищает сделку с США на будущее и является единственным способом сделать это", - сказал один из источников.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении ее значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами.
США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина на импорт из Индии составила 26%.
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