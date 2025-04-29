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СМИ: ряд европейских лидеров отказались ехать в Киев на 9 мая

СМИ: ряд европейских лидеров отказались ехать в Киев на 9 мая - 29.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: ряд европейских лидеров отказались ехать в Киев на 9 мая

Несколько высокопоставленных европейских политиков, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:29+0300

2025-04-29T17:29+0300

2025-04-29T17:33+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Несколько высокопоставленных европейских политиков, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, отказались от поездки в Киев на 9 мая. Об этом сообщает издание Politico.Издание отмечает, что Украина планировала провести саммит 9 мая в противовес параду Победы в Москве. Однако Туск в этот день будет находиться в Нанси для подписания соглашения о безопасности с Макроном, Стармер посетит оборонный саммит в Осло, а Мерц не желает ехать без полного участия европейских лидеров.Ранее Politico, ссылаясь на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщало о приглашении украинскими властями европейских политиков в Киев 9 мая для противопоставления российскому параду и отвлечения внимания от торжеств в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. 9 мая в Украине стало Днем Европы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала намерение Зеленского пригласить европейских лидеров в Киев 9 мая как "театр абсурда".

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мировая экономика, общество , москва, киев, украина, дональд туск, эммануэль макрон, кир стармер, politico, мид, ес