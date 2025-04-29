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Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах - 29.04.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах
О том, как изменилась доля расчетов в валютах дружественных стран, насколько велики санкционные риски и какова в нынешних условиях роль банков, рассказала... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:21+0300
2025-04-29T16:26+0300
совкомбанк
валюта
расчеты
финансы
банки
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. О том, как изменилась доля расчетов в валютах дружественных стран, насколько велики санкционные риски и какова в нынешних условиях роль банков, рассказала руководитель Департамента по работе с финансовыми институтами и международному бизнесу Совкомбанка Мария Мишакова в рамках Внешнеторгового форума РБК."В целом мы можем говорить, что объёмы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вернулись к досанкционному уровню. Это результат масштабной работы по перестройке логистики, транспортных потоков и изменению географических направлений торговли. Что касается структуры расчётов: если раньше 80% платежей приходилось на доллар и евро, а доля рубля составляла лишь 15%, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Доля рубля в расчётах превышает 40% в экспорте и 50% в импорте", - отметила она.Среди других валют лидируют юань, дирхам и рупия. Доля доллара и евро в прямых расчётах сейчас минимальна и продолжает снижаться. Однако в альтернативных схемах платежей эти валюты по-прежнему используются. Кроме того, через агентов возможны расчёты в самых разных валютах. Система адаптировалась, механизмы расчётов теперь сложнее и требуют больше ручного контроля, отметила Мишакова.Задача банка в новых условиях — выстроить взаимодействие с клиентом по принципу "одного окна". Клиент открывает счёт, заключает договор и формулирует свои потребности. Банк, используя экспертизу, обеспечивает прохождение платежа с понятными для клиента условиями: прозрачной стоимостью и сроками.Он же выстраивает маршрут и выбирает партнеров: прямые расчеты через корреспондентские счета, платежи через агентов и так далее. Клиент видит только "единое окно" и принимает юридические, кредитные и комплаенс-риски на банк, а банк в свою очередь организовывает всю остальную работу, заключила эксперт.
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совкомбанк, валюта, расчеты, финансы, банки
Совкомбанк, валюта, расчеты, Финансы, Банки
16:21 29.04.2025 (обновлено: 16:26 29.04.2025)
 
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах

Совкомбанк: доля расчета в рублях при санкциях доходит до 40-50%

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. О том, как изменилась доля расчетов в валютах дружественных стран, насколько велики санкционные риски и какова в нынешних условиях роль банков, рассказала руководитель Департамента по работе с финансовыми институтами и международному бизнесу Совкомбанка Мария Мишакова в рамках Внешнеторгового форума РБК.
"В целом мы можем говорить, что объёмы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вернулись к досанкционному уровню. Это результат масштабной работы по перестройке логистики, транспортных потоков и изменению географических направлений торговли. Что касается структуры расчётов: если раньше 80% платежей приходилось на доллар и евро, а доля рубля составляла лишь 15%, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Доля рубля в расчётах превышает 40% в экспорте и 50% в импорте", - отметила она.
Офис Совкомбанка
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Среди других валют лидируют юань, дирхам и рупия. Доля доллара и евро в прямых расчётах сейчас минимальна и продолжает снижаться. Однако в альтернативных схемах платежей эти валюты по-прежнему используются. Кроме того, через агентов возможны расчёты в самых разных валютах. Система адаптировалась, механизмы расчётов теперь сложнее и требуют больше ручного контроля, отметила Мишакова.
Задача банка в новых условиях — выстроить взаимодействие с клиентом по принципу "одного окна". Клиент открывает счёт, заключает договор и формулирует свои потребности. Банк, используя экспертизу, обеспечивает прохождение платежа с понятными для клиента условиями: прозрачной стоимостью и сроками.
Он же выстраивает маршрут и выбирает партнеров: прямые расчеты через корреспондентские счета, платежи через агентов и так далее. Клиент видит только "единое окно" и принимает юридические, кредитные и комплаенс-риски на банк, а банк в свою очередь организовывает всю остальную работу, заключила эксперт.
 
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