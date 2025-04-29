https://1prime.ru/20250429/sovkombank-857136138.html
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах - 29.04.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах
О том, как изменилась доля расчетов в валютах дружественных стран, насколько велики санкционные риски и какова в нынешних условиях роль банков, рассказала... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:21+0300
2025-04-29T16:21+0300
2025-04-29T16:26+0300
совкомбанк
валюта
расчеты
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857138074_0:117:2731:1653_1920x0_80_0_0_acff3cc37237c77c0d3dae5db6f8279b.jpg
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. О том, как изменилась доля расчетов в валютах дружественных стран, насколько велики санкционные риски и какова в нынешних условиях роль банков, рассказала руководитель Департамента по работе с финансовыми институтами и международному бизнесу Совкомбанка Мария Мишакова в рамках Внешнеторгового форума РБК."В целом мы можем говорить, что объёмы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вернулись к досанкционному уровню. Это результат масштабной работы по перестройке логистики, транспортных потоков и изменению географических направлений торговли. Что касается структуры расчётов: если раньше 80% платежей приходилось на доллар и евро, а доля рубля составляла лишь 15%, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Доля рубля в расчётах превышает 40% в экспорте и 50% в импорте", - отметила она.Среди других валют лидируют юань, дирхам и рупия. Доля доллара и евро в прямых расчётах сейчас минимальна и продолжает снижаться. Однако в альтернативных схемах платежей эти валюты по-прежнему используются. Кроме того, через агентов возможны расчёты в самых разных валютах. Система адаптировалась, механизмы расчётов теперь сложнее и требуют больше ручного контроля, отметила Мишакова.Задача банка в новых условиях — выстроить взаимодействие с клиентом по принципу "одного окна". Клиент открывает счёт, заключает договор и формулирует свои потребности. Банк, используя экспертизу, обеспечивает прохождение платежа с понятными для клиента условиями: прозрачной стоимостью и сроками.Он же выстраивает маршрут и выбирает партнеров: прямые расчеты через корреспондентские счета, платежи через агентов и так далее. Клиент видит только "единое окно" и принимает юридические, кредитные и комплаенс-риски на банк, а банк в свою очередь организовывает всю остальную работу, заключила эксперт.
https://1prime.ru/20250417/sovkombank-856788200.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857138074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc7bec662444a6539782c14578290d8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, валюта, расчеты, финансы, банки
Совкомбанк, валюта, расчеты, Финансы, Банки
Совкомбанк рассказал о роли банков в подсанкционных расчетах
Совкомбанк: доля расчета в рублях при санкциях доходит до 40-50%
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. О том, как изменилась доля расчетов в валютах дружественных стран, насколько велики санкционные риски и какова в нынешних условиях роль банков, рассказала руководитель Департамента по работе с финансовыми институтами и международному бизнесу Совкомбанка Мария Мишакова в рамках Внешнеторгового форума РБК.
"В целом мы можем говорить, что объёмы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вернулись к досанкционному уровню. Это результат масштабной работы по перестройке логистики, транспортных потоков и изменению географических направлений торговли. Что касается структуры расчётов: если раньше 80% платежей приходилось на доллар и евро, а доля рубля составляла лишь 15%, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Доля рубля в расчётах превышает 40% в экспорте и 50% в импорте", - отметила она.
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка
Среди других валют лидируют юань, дирхам и рупия. Доля доллара и евро в прямых расчётах сейчас минимальна и продолжает снижаться. Однако в альтернативных схемах платежей эти валюты по-прежнему используются. Кроме того, через агентов возможны расчёты в самых разных валютах. Система адаптировалась, механизмы расчётов теперь сложнее и требуют больше ручного контроля, отметила Мишакова.
Задача банка в новых условиях — выстроить взаимодействие с клиентом по принципу "одного окна". Клиент открывает счёт, заключает договор и формулирует свои потребности. Банк, используя экспертизу, обеспечивает прохождение платежа с понятными для клиента условиями: прозрачной стоимостью и сроками.
Он же выстраивает маршрут и выбирает партнеров: прямые расчеты через корреспондентские счета, платежи через агентов и так далее. Клиент видит только "единое окно" и принимает юридические, кредитные и комплаенс-риски на банк, а банк в свою очередь организовывает всю остальную работу, заключила эксперт.