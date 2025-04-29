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Спрос на лимоны с начала весны снизился на 9%

Спрос на лимоны с начала весны снизился на 9% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Спрос на лимоны с начала весны снизился на 9%

Спрос на лимоны с начала весны 2025 года снизился на 9%, при этом цены на них выросли на 16%, со 156 до 181 рубля за килограмм, посчитали для РИА Новости... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T04:47+0300

2025-04-29T04:47+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Спрос на лимоны с начала весны 2025 года снизился на 9%, при этом цены на них выросли на 16%, со 156 до 181 рубля за килограмм, посчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Аналитики "Контур.Маркета" решили выяснить, как изменились цены и спрос на лимоны. Они изучили 3 млн чеков, выданных в разных торговых точках по всей стране за период с 1 марта по 15 апреля 2025 года, а затем сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с прошлым годом средний чек на лимоны в России вырос на 16%: со 156 до 181 рубля за килограмм. При этом спрос снизился на 9%", - рассказали в "Контур.Маркете". Как прокомментировала аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, основной причиной изменения спроса стало сокращение экспорта из Турции, основного поставщика лимонов. Она отметила, что причиной этого стал неурожай, который значительно сократил объемы производства цитрусовых в стране, а также логистические сложности, связанные с санкциями. "При этом в РФ планируется нарастить ввоз лимонов из других стран, в том числе от крупнейшего поставщика - Узбекистана, что может отразиться на росте конкуренции и снижении отпускных цен", - добавила Корзан. В начале апреля на рынке лимонов в России возникла неопределенность из-за планов Турции (более 50% российского импорта лимонов) приостановить поставки из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако после встречи с экспортерами и фермерами турецкие власти решили отказаться от этих планов.

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бизнес, турция, москва, рф, "контур.маркет"