https://1prime.ru/20250429/ssha-857113331.html
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине
Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:37+0300
2025-04-29T09:37+0300
2025-04-29T09:37+0300
политика
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Возможно мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — отметил эксперт.По словам бывшего советника, российская сторона никогда не расценивалась Вашингтоном в качестве врага.Ранее американский журналист Такер Карлсон также высказал мнение, что США проиграли войну против России, которую ведут на Украине, однако никто из американских чиновников не признает этого открыто.
https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857078931.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина
"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине
Макгрегор: США никогда не видели на Украине стратегической важности
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ.
Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности. Об этом в эфире YouTube-канала
Daniel Davis / Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Возможно мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — отметил эксперт.
По словам бывшего советника, российская сторона никогда не расценивалась Вашингтоном в качестве врага.
Ранее американский журналист Такер Карлсон также высказал мнение, что США проиграли войну против России, которую ведут на Украине, однако никто из американских чиновников не признает этого открыто.
"Имеют право". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США