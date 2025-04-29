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"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине

"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Пойдем на войну". В США сделали тяжелое заявление об Украине

Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T09:37+0300

2025-04-29T09:37+0300

2025-04-29T09:37+0300

политика

сша

украина

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украина никогда не представляла для США никакой стратегической важности. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Возможно мы пойдем на войну в 7000 милях от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас", — отметил эксперт.По словам бывшего советника, российская сторона никогда не расценивалась Вашингтоном в качестве врага.Ранее американский журналист Такер Карлсон также высказал мнение, что США проиграли войну против России, которую ведут на Украине, однако никто из американских чиновников не признает этого открыто.

https://1prime.ru/20250428/zelenskiy-857078931.html

сша

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сша, украина