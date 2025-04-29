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Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются на корпоративной отчетности

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются на корпоративной отчетности - 29.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются на корпоративной отчетности

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник преимущественно снижаются на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:16+0300

2025-04-29T15:16+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник преимущественно снижаются на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,39%, до 40 525 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,12%, до 19 504,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 5 552 пунктов. Акции General Motors снижаются до открытия основных торгов вторника на 1,93% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли на 6,6% в годовом выражении по итогам прошлого квартала - до 2,784 миллиарда долларов. При этом бумаги Kraft Heinz в США на предторгах дешевеют на 1,28%. Компания сообщила, что выручка в первом квартале снизилась на 6,4% в годовом выражении - до 5,999 миллиарда долларов, ниже прогноза аналитиков в 6,03 миллиарда долларов. "На данный момент самое главное, на чем нам нужно сосредоточиться - это риск рецессии в США. Учитывая неопределенность, вызванную введенными пошлинами, нам нужно начать оценивать по меньшей мере вероятность возникновения рецессии. При этом анализируя каждую компанию в частности, мы видим, что этот риск увеличивается", - сказала агентству Блумберг мнение главного инвестиционного директора Schroders Plc Йоханны Кирклунд (Johanna Kyrklund). Также во вторник аналитическая компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее.

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рынки, торги, сша, москва, nasdaq, general motors, kraft heinz, nasdaq composite