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Путин пообещал присвоить аэропорту Волгограда наименование "Сталинград"

Путин пообещал присвоить аэропорту Волгограда наименование "Сталинград" - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал присвоить аэропорту Волгограда наименование "Сталинград"

Президент РФ Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического названия "Сталинград". | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T22:54+0300

2025-04-29T22:54+0300

2025-04-29T22:54+0300

волгоград

волгоградская область

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического названия "Сталинград". Во вторник в рамках поездки в Волгоград глава государства провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Он передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград". С этим предложением к Бочарову обратились ветераны и участники спецоперации."Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20231118/842304405.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, владимир путин