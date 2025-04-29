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Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей
Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей - 29.04.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей
Мировой суд в Москве на 600 тысяч рублей оштрафовал американского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, Inc, выпустившего, в частности, игру... | 29.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве на 600 тысяч рублей оштрафовал американского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, Inc, выпустившего, в частности, игру Warcraft, за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказали в суде. Компания выпустила такие игры как Warcraft, Diablo, The Lost Vikings.
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Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве на 600 тысяч рублей оштрафовал американского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, Inc, выпустившего, в частности, игру Warcraft, за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказали в суде.
Компания выпустила такие игры как Warcraft, Diablo, The Lost Vikings.
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