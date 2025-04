https://1prime.ru/20250429/sud-857122402.html

Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей

Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей - 29.04.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал разработчика Warcraft на 600 тысяч рублей

Мировой суд в Москве на 600 тысяч рублей оштрафовал американского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, Inc, выпустившего, в частности, игру... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:50+0300

2025-04-29T12:50+0300

2025-04-29T12:50+0300

бизнес

россия

москва

рф

инк

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/95/827729597_0:88:1694:1041_1920x0_80_0_0_db399b064bfa0140c0e2ced6b09053aa.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве на 600 тысяч рублей оштрафовал американского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, Inc, выпустившего, в частности, игру Warcraft, за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Близард Интертеймент, Инк (Blizzard Entertainment, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказали в суде. Компания выпустила такие игры как Warcraft, Diablo, The Lost Vikings.

https://1prime.ru/20250426/igry-857047289.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, инк