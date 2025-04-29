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Суд Испании начал расследование по факту блэкаута
Суд Испании начал расследование по факту блэкаута - 29.04.2025, ПРАЙМ
Суд Испании начал расследование по факту блэкаута
Национальный суд Испании инициировал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут, произошедший в понедельник на территории... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T14:21+0300
2025-04-29T14:21+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Национальный суд Испании инициировал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут, произошедший в понедельник на территории страны, следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press со ссылкой на судебный документ.Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута."Судья национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное производство по расследованию, стало ли отключение испанской электросети... следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры Испании", - говорится в сообщении агентства.В документе судья указывает, что причина массового сбоя до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм является одной из возможных. Произошедшее может быть признано актом терроризма, если целью предполагаемых злоумышленников являлся подрыв конституционного порядка в стране или срыв работы жизненно важных служб, отмечает агентство.Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
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общество , испания, португалия, евросовет
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Суд Испании начал расследование по факту блэкаута
Europa Press: суд Испании расследует, не был ли блэкаут следствием саботажа
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Национальный суд Испании инициировал предварительное расследование, чтобы выяснить, не был ли масштабный блэкаут, произошедший в понедельник на территории страны, следствием "акта саботажа", передает агентство Europa Press со ссылкой на судебный документ.
Во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована после произошедшего в понедельник масштабного блэкаута.
"Судья национального суда Испании Хосе Луис Калама инициировал предварительное производство по расследованию, стало ли отключение испанской электросети... следствием акта информационного саботажа критической инфраструктуры Испании", - говорится в сообщении агентства.
В документе судья указывает, что причина массового сбоя до сих пор неизвестна, однако кибертерроризм является одной из возможных. Произошедшее может быть признано актом терроризма, если целью предполагаемых злоумышленников являлся подрыв конституционного порядка в стране или срыв работы жизненно важных служб, отмечает агентство.
Масштабное отключение электричества произошло в понедельник почти на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica отметила, что на восстановление потребуется до 10 часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
В ЕК заявили, что блэкаут подтвердил необходимость иметь запасы на 72 часа