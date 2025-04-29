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Обвиняемый в вымогательстве россиянин депортирован из Таиланда в Россию

Обвиняемый в вымогательстве россиянин депортирован из Таиланда в Россию - 29.04.2025, ПРАЙМ

Обвиняемый в вымогательстве россиянин депортирован из Таиланда в Россию

Александр Верба, обвиняемый в вымогательстве в составе организованной группы и объявленный в международный розыск, депортирован из Таиланда в Россию, сообщает... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T07:34+0300

2025-04-29T07:34+0300

2025-04-29T07:34+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Александр Верба, обвиняемый в вымогательстве в составе организованной группы и объявленный в международный розыск, депортирован из Таиланда в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ. "По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Александра Вербу, обвиняемого по подпунктам "а", "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что в марте 2013 года на территории склада в городе Арсеньев Приморского края Александр Верба вместе с соучастниками, в том числе братом Владиславом Вербой, потребовали от предпринимателя передать им шесть миллионов рублей. Ввиду отсутствия указанной денежной суммы потерпевший передал два миллиона рублей. Кроме того, применяя насилие и угрозы, соучастники смогли получить от потерпевшего транспортные средства "Тойота Ленд Крузер 200", "Камаз 4310" и два трактора. По данным Генпрокуратуры, после совершения преступления лидер организованной группы Владислав Верба был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако ему удалось скрыться. Верба был объявлен в международный розыск, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении него избиралась заочно. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, в марте 2025 года Арсеньевский городской суд Приморского края признал Владислава Вербу виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд принял решение об удовлетворении соответствующих исков, оставил в силе ранее наложенный на имущество подсудимого арест. Ведомство добавило, что в апреле 2025 года поступили сведения о задержании Вербы в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства Королевства Таиланд и содержании его в изоляторе Бангкока. "По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, благодаря координации действий правоохранительных органов России удалось добиться депортации Александра Вербы из Таиланда", - добавили в сообщении.

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россия, общество , таиланд, рф, приморский край