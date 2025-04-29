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ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси
ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси - 29.04.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах страны, планирует актуализировать анализ конкуренции на... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:01+0300
2025-04-29T10:01+0300
2025-04-29T10:01+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах страны, планирует актуализировать анализ конкуренции на рынке, сообщило ведомство. "ФАС актуализирует анализ состояния конкуренции на рынке такси. Ведомство направило запросы 344 агрегаторам в 85 регионах страны", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании должны представить данные о количестве совершенных поездок, их базовой и общей стоимости, в том числе с учетом комиссии, сведения о вышедших на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок. "На основании полученной информации служба проанализирует текущее состояние конкуренции на рынке", - добавили в ведомстве.
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бизнес, россия
ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси
ФАС направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах для анализа конкуренции
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах страны, планирует актуализировать анализ конкуренции на рынке, сообщило ведомство.
"ФАС актуализирует анализ состояния конкуренции на рынке такси. Ведомство направило запросы 344 агрегаторам в 85 регионах страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компании должны представить данные о количестве совершенных поездок, их базовой и общей стоимости, в том числе с учетом комиссии, сведения о вышедших на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок.
"На основании полученной информации служба проанализирует текущее состояние конкуренции на рынке", - добавили в ведомстве.
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