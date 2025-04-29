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ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси

ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси - 29.04.2025, ПРАЙМ

ФАС проверит состояние конкуренции на рынке такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах страны, планирует актуализировать анализ конкуренции на... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:01+0300

2025-04-29T10:01+0300

2025-04-29T10:01+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 344 агрегаторам такси в 85 регионах страны, планирует актуализировать анализ конкуренции на рынке, сообщило ведомство. "ФАС актуализирует анализ состояния конкуренции на рынке такси. Ведомство направило запросы 344 агрегаторам в 85 регионах страны", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании должны представить данные о количестве совершенных поездок, их базовой и общей стоимости, в том числе с учетом комиссии, сведения о вышедших на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок. "На основании полученной информации служба проанализирует текущее состояние конкуренции на рынке", - добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250428/fas-857077141.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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