https://1prime.ru/20250429/tarif-857110150.html

В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте

В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте

"Летний тариф" будет работать на регулярном речном электротранспорте в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:30+0300

2025-04-29T08:30+0300

2025-04-29T08:30+0300

москва

транспорт

тариф

https://cdnn.1prime.ru/img/83133/97/831339790_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_0d8c8e8312ce1a799bf5c1f44b44f17e.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. "Летний тариф" будет работать на регулярном речном электротранспорте в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "С 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте будет работать "летний тариф"", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость одной поездки на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и СБП — 350 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники. По биометрии — 200 рублей в будни и 350 рублей в выходные и праздники. Дептранс напоминает, что у владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента — для них ничего не меняется.

https://1prime.ru/20250418/samokaty-856816414.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, транспорт, тариф