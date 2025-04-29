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В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте
В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте
"Летний тариф" будет работать на регулярном речном электротранспорте в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:30+0300
2025-04-29T08:30+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. "Летний тариф" будет работать на регулярном речном электротранспорте в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "С 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте будет работать "летний тариф"", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость одной поездки на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и СБП — 350 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники. По биометрии — 200 рублей в будни и 350 рублей в выходные и праздники. Дептранс напоминает, что у владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента — для них ничего не меняется.
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москва, транспорт, тариф
В Москве введут "летний тариф" на речном транспорте
В Москве с 1 мая будет работать "летний тариф" на речном транспорте
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. "Летний тариф" будет работать на регулярном речном электротранспорте в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"С 1 мая по 30 сентября на регулярном речном электротранспорте будет работать "летний тариф"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость одной поездки на электросудне по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 300 рублей в будни и 450 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и СБП — 350 рублей в будни и 500 рублей в выходные и праздники. По биометрии — 200 рублей в будни и 350 рублей в выходные и праздники.
Дептранс напоминает, что у владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в стоимость абонемента — для них ничего не меняется.
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