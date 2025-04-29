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В России испытали интеллектуальных технологий для сверхзвукового самолета - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В России испытали интеллектуальных технологий для сверхзвукового самолета
В России испытали интеллектуальных технологий для сверхзвукового самолета - 29.04.2025, ПРАЙМ
В России испытали интеллектуальных технологий для сверхзвукового самолета
Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:03+0300
2025-04-29T09:03+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в пресс-службе центра. "В России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", - говорится в сообщении. В исследовательском центре отметили, что экспериментальные исследования демонстратора в составе летающей лаборатории Як-40 проведены в Новосибирске специалистами Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (входят в состав НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского"). Концепция "от терминала до терминала" предполагает управление воздушным судном в условиях "закрытой кабины" с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов на всех этапах полета. В ходе выполнения полетов управление самолетом осуществлялось с использованием систем дистанционного управления и внешнего видения. "Работа над технологиями и решениями, которую ведет "НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", важна и необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате успешных испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления", - прокомментировал работу центра первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" пояснили, что в состав летного демонстратора вошли система внешнего видения, инновационные средства навигации и наблюдения. Такая система перспективного сверхзвукового гражданского самолета, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона, обеспечила возможность управления воздушным судном в кабине без остекления. "Испытательные полеты выполнялись летным экипажем, состоящим из командира воздушного судна, второго пилота, бортмеханика, а также бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя, кресло которого занял генеральный директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина, летчик-испытатель 1 класса В. Е. Барсук", - добавили в пресс-службе института.
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
09:03 29.04.2025
 
В России испытали интеллектуальных технологий для сверхзвукового самолета

В РФ впервые испытали интеллектуальных технологий для сверхзвукового самолета

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк%Машиностроительный завод "Армалит"
%Машиностроительный завод Армалит - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российский национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили журналистам в пресс-службе центра.
"В России впервые в мире Национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию "от терминала до терминала" в условиях "закрытой кабины" (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", - говорится в сообщении.
В исследовательском центре отметили, что экспериментальные исследования демонстратора в составе летающей лаборатории Як-40 проведены в Новосибирске специалистами Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (входят в состав НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского").
Концепция "от терминала до терминала" предполагает управление воздушным судном в условиях "закрытой кабины" с использованием систем внешнего видения на базе камер разных спектральных диапазонов на всех этапах полета. В ходе выполнения полетов управление самолетом осуществлялось с использованием систем дистанционного управления и внешнего видения.
"Работа над технологиями и решениями, которую ведет "НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", важна и необходима для формирования облика сверхзвукового гражданского самолета. В результате успешных испытаний "закрытой кабины" российским специалистам удалось получить ценные данные для дальнейших исследований и подтвердить принципиальную возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления", - прокомментировал работу центра первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
В НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" пояснили, что в состав летного демонстратора вошли система внешнего видения, инновационные средства навигации и наблюдения. Такая система перспективного сверхзвукового гражданского самолета, состоящая из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона, обеспечила возможность управления воздушным судном в кабине без остекления.
"Испытательные полеты выполнялись летным экипажем, состоящим из командира воздушного судна, второго пилота, бортмеханика, а также бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя, кресло которого занял генеральный директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина, летчик-испытатель 1 класса В. Е. Барсук", - добавили в пресс-службе института.
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