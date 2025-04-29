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"Выгнал его". Стало известно, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Выгнал его". Стало известно, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане
"Выгнал его". Стало известно, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Выгнал его". Стало известно, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане
Глава Белого дома Дональд Трамп выгнал президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. Об этом заявил... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:49+0300
2025-04-29T11:49+0300
политика
сша
дональд трамп
ватикан
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп выгнал президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис."Трамп вообще не был заинтересован в этой встрече. &lt;...&gt; Она длилась всего 15 минут. Макрон крутился вокруг. Были попытки сделать вид, что Трамп его не выгнал, хотя мне ясно, что он это сделал", — заметил он.Меркурис добавил, что встреча не привела к обсуждению каких-либо существенных вопросов. Сразу после церемонии, Трамп отправился в аэропорт, что свидетельствует о его неинтересе к обсуждению важных тем во время встречи, резюмировал он.
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сша, дональд трамп, ватикан
Политика, США, Дональд Трамп, ВАТИКАН
11:49 29.04.2025
 
"Выгнал его". Стало известно, что устроил Трамп на похоронах в Ватикане

Меркурис: Трамп выгнал президента Франции Макрона на встрече в Ватикане

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп выгнал президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
"Трамп вообще не был заинтересован в этой встрече. <...> Она длилась всего 15 минут. Макрон крутился вокруг. Были попытки сделать вид, что Трамп его не выгнал, хотя мне ясно, что он это сделал", — заметил он.
Меркурис добавил, что встреча не привела к обсуждению каких-либо существенных вопросов. Сразу после церемонии, Трамп отправился в аэропорт, что свидетельствует о его неинтересе к обсуждению важных тем во время встречи, резюмировал он.
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ПолитикаСШАДональд ТрампВАТИКАН
 
 
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