https://1prime.ru/20250429/tramp-857134808.html

"Главное достижение". Экс-посол Британии оценил "шоковую терапию" Трампа

"Главное достижение". Экс-посол Британии оценил "шоковую терапию" Трампа - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Главное достижение". Экс-посол Британии оценил "шоковую терапию" Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа с использованием "шоковой терапии" привнесла реализм в подход Запада по Украине, заявил РИА Новости бывший посол... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:02+0300

2025-04-29T15:02+0300

2025-04-29T15:02+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 29 апр – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа с использованием "шоковой терапии" привнесла реализм в подход Запада по Украине, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд, комментируя первые 100 дней пребывания американского лидера на посту. "Главным достижением администрации (президента США Дональда Трампа – ред.) является то, что она привнесла реализм в западное мышление об Украине, используя шоковую терапию", – сказал Форд. В качестве "разочарования" экс-дипломат обозначил то, что нынешние власти не следуют собственному "анализу". "Администрация действительно могла бы остановить боевые действия в течение 100 дней, если бы прекратила военное и разведывательное сотрудничество с Украиной, как она сделала вкратце в начале. Администрация нарабатывает послужной список, демонстрируя недостаточную приверженность", – отметил Форд. Он подчеркнул, что самым крупным "просчетом" американских властей стало проявление аналогичных действий в отношении сектора Газа. Там также можно было достичь окончания боевых действий за счет прекращения обмена разведданными с Израилем. "Она (администрация Трампа - ред.) совершила ошибку, полагая, что сможет удержать неоконсерваторов-республиканцев на стороне Украины, будучи любезной с Израилем. Большой просчет", – подытожил Форд.

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общество , украина, сша, израиль, джей ди вэнс