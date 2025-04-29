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Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику

Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику - 29.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев предложил распространить режим ТОР "Патриотическая" на Арктику

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что намерен обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением распространения... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T05:17+0300

2025-04-29T05:17+0300

2025-04-29T05:17+0300

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что намерен обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением распространения действия режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" по поддержке дальневосточных предприятий, выпускающих продукцию для нужд спецоперации, на Арктику (АЗРФ, Арктической зоны Российской Федерации). "Надо будет с этим предложением (о распространении действия режима ТОР "Патриотическая" - ред.) обратиться к руководству правительства. Мы это сделаем. Очень надеюсь, что нам не откажут", - сказал Трутнев журналистам. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.

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