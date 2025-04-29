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Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток

Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток - 29.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток в объеме 12 триллионов рублей | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T06:45+0300

2025-04-29T06:45+0300

2025-04-29T06:45+0300

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток в объеме 12 триллионов рублей необходимо, несмотря на изменения экономического "сценария". Банк России ранее сохранил ключевую ставку на установленном в октябре 2024 года рекордном уровне в 21% годовых. "Если вы помните, предложение повысить планку требований к нам и поручить нам достичь уровня 12 триллионов (рублей) я сделал на Восточном экономическом форуме. Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) меня услышал, еще задал мне вопрос, уверен ли я, что справимся. Я сказал - справимся. И никакой такой сумасшедшей ставки рефинансирования в этот момент не было. Соответственно, сценарные условия изменились сильно. Влияет ли это на инвестиционный климат? Не может не влиять", - сказал Трутнев журналистам. Он уточнил, что если проект находится в инвестиционной фазе, когда необходимо вкладывать деньги, а банки могут помочь, "только раздев тебя полностью", это не может не сказываться на инвестпроекте. "В то же самое время мы же не сможем обратиться к президенту, сказав ему: "Владимир Владимирович, что-то у нас изменилось, поэтому давайте нам обратно чуть-чуть снизьте". У меня, во всяком случае, совести на это не хватит точно. Поэтому мы будем добиваться выполнения установленных президентом задач. И пока у нас ощущения, что мы эту битву проиграем, нет", - отметил вице-премьер. По его мнению, создаваемый режим международных территорий опережающего развития в ДФО будет более привлекательным для инвесторов, в том числе иностранных, что также будет способствовать выполнению поставленной президентом задачи. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) Трутнев предложил президенту России Владимиру Путину повысить планируемый объем инвестиций в ДФО до 2030 года с 10,5 триллиона рублей до 12 триллионов рублей и получил одобрение.

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