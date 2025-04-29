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Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток
Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток - 29.04.2025, ПРАЙМ
Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток в объеме 12 триллионов рублей | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T06:45+0300
2025-04-29T06:45+0300
2025-04-29T06:45+0300
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток в объеме 12 триллионов рублей необходимо, несмотря на изменения экономического "сценария".
Банк России ранее сохранил ключевую ставку на установленном в октябре 2024 года рекордном уровне в 21% годовых.
"Если вы помните, предложение повысить планку требований к нам и поручить нам достичь уровня 12 триллионов (рублей) я сделал на Восточном экономическом форуме. Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) меня услышал, еще задал мне вопрос, уверен ли я, что справимся. Я сказал - справимся. И никакой такой сумасшедшей ставки рефинансирования в этот момент не было. Соответственно, сценарные условия изменились сильно. Влияет ли это на инвестиционный климат? Не может не влиять", - сказал Трутнев журналистам.
Он уточнил, что если проект находится в инвестиционной фазе, когда необходимо вкладывать деньги, а банки могут помочь, "только раздев тебя полностью", это не может не сказываться на инвестпроекте.
"В то же самое время мы же не сможем обратиться к президенту, сказав ему: "Владимир Владимирович, что-то у нас изменилось, поэтому давайте нам обратно чуть-чуть снизьте". У меня, во всяком случае, совести на это не хватит точно. Поэтому мы будем добиваться выполнения установленных президентом задач. И пока у нас ощущения, что мы эту битву проиграем, нет", - отметил вице-премьер.
По его мнению, создаваемый режим международных территорий опережающего развития в ДФО будет более привлекательным для инвесторов, в том числе иностранных, что также будет способствовать выполнению поставленной президентом задачи.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) Трутнев предложил президенту России Владимиру Путину повысить планируемый объем инвестиций в ДФО до 2030 года с 10,5 триллиона рублей до 12 триллионов рублей и получил одобрение.
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россия, рф, москва, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, банк россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, банк Россия, Банк России
Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток
Трутнев призвал добиваться к 2030 году инвестиций в ДФО в объеме 12 триллионов рублей
МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что добиваться к 2030 году инвестиций в Дальний Восток в объеме 12 триллионов рублей необходимо, несмотря на изменения экономического "сценария".
Банк России ранее сохранил ключевую ставку на установленном в октябре 2024 года рекордном уровне в 21% годовых.
"Если вы помните, предложение повысить планку требований к нам и поручить нам достичь уровня 12 триллионов (рублей) я сделал на Восточном экономическом форуме. Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) меня услышал, еще задал мне вопрос, уверен ли я, что справимся. Я сказал - справимся. И никакой такой сумасшедшей ставки рефинансирования в этот момент не было. Соответственно, сценарные условия изменились сильно. Влияет ли это на инвестиционный климат? Не может не влиять", - сказал Трутнев журналистам.
Он уточнил, что если проект находится в инвестиционной фазе, когда необходимо вкладывать деньги, а банки могут помочь, "только раздев тебя полностью", это не может не сказываться на инвестпроекте.
"В то же самое время мы же не сможем обратиться к президенту, сказав ему: "Владимир Владимирович, что-то у нас изменилось, поэтому давайте нам обратно чуть-чуть снизьте". У меня, во всяком случае, совести на это не хватит точно. Поэтому мы будем добиваться выполнения установленных президентом задач. И пока у нас ощущения, что мы эту битву проиграем, нет", - отметил вице-премьер.
По его мнению, создаваемый режим международных территорий опережающего развития в ДФО будет более привлекательным для инвесторов, в том числе иностранных, что также будет способствовать выполнению поставленной президентом задачи.
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) Трутнев предложил президенту России Владимиру Путину повысить планируемый объем инвестиций в ДФО до 2030 года с 10,5 триллиона рублей до 12 триллионов рублей и получил одобрение.