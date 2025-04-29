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Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/trutnev-857107392.html
Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока
Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока - 29.04.2025, ПРАЙМ
Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока
Российские власти на фоне высокой ключевой банковской ставки готовы помогать инвесторам Дальнего Востока в реализации проектов, решения прорабатываются, ни один | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T06:45+0300
2025-04-29T06:45+0300
экономика
россия
финансы
дальний восток
москва
рф
юрий трутнев
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Российские власти на фоне высокой ключевой банковской ставки готовы помогать инвесторам Дальнего Востока в реализации проектов, решения прорабатываются, ни один инвестпроект не остановился, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на установленном в октябре 2024 года рекордном уровне в 21% годовых. "Инструменты, которые могут использоваться при более сложных экономических условиях, разные. Но мы же говорим прежде всего о тех проектах, которые уже находятся в стадии реализации. Тогда возникает вопрос, где взять деньги на их продолжение. Каждый по-своему решает этот вопрос… И мы их чем можем поддержим. Может быть, мы чуть-чуть поможем им с инфраструктурой. Может, они и хотели использовать обычный финансовый рычаг в отношениях с банком, а сейчас немножечко побольше достанут денег из своих карманов, а финансовый рычаг будет поскромнее. В общем, эти решения прорабатываются", - сказал Трутнев журналистам. При этом он уточнил, что никаких универсальных подходов, например в виде снижения стоимости кредитования для всех инвесторов Дальнего Востока, не существует. "Результат пока следующий - у нас ни один инвестиционный проект на территории Дальнего Востока не остановился. Они все работают. Число инвестиционных проектов возрастает. Оно возрастает не какими-то семимильными прыжками, но каждую неделю я получаю доклад от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, что у нас там прибыло, что убыло. Число инвестиционных проектов растет", - подчеркнул Трутнев. По его мнению, помимо факторов, замедляющих приток новых инвестиций, появляются и дополнительные возможности, с учетом разворота экономики на Восток.
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россия, финансы, дальний восток, москва, рф, юрий трутнев, банк россия, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Дальний Восток, МОСКВА, РФ, Юрий Трутнев, банк Россия, Банк России
06:45 29.04.2025
 
Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока

Трутнев: власти готовы помогать инвесторам Дальнего Востока в реализации проектов

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Российские власти на фоне высокой ключевой банковской ставки готовы помогать инвесторам Дальнего Востока в реализации проектов, решения прорабатываются, ни один инвестпроект не остановился, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на установленном в октябре 2024 года рекордном уровне в 21% годовых.
"Инструменты, которые могут использоваться при более сложных экономических условиях, разные. Но мы же говорим прежде всего о тех проектах, которые уже находятся в стадии реализации. Тогда возникает вопрос, где взять деньги на их продолжение. Каждый по-своему решает этот вопрос… И мы их чем можем поддержим. Может быть, мы чуть-чуть поможем им с инфраструктурой. Может, они и хотели использовать обычный финансовый рычаг в отношениях с банком, а сейчас немножечко побольше достанут денег из своих карманов, а финансовый рычаг будет поскромнее. В общем, эти решения прорабатываются", - сказал Трутнев журналистам.
При этом он уточнил, что никаких универсальных подходов, например в виде снижения стоимости кредитования для всех инвесторов Дальнего Востока, не существует.
"Результат пока следующий - у нас ни один инвестиционный проект на территории Дальнего Востока не остановился. Они все работают. Число инвестиционных проектов возрастает. Оно возрастает не какими-то семимильными прыжками, но каждую неделю я получаю доклад от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, что у нас там прибыло, что убыло. Число инвестиционных проектов растет", - подчеркнул Трутнев.
По его мнению, помимо факторов, замедляющих приток новых инвестиций, появляются и дополнительные возможности, с учетом разворота экономики на Восток.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыДальний ВостокМОСКВАРФЮрий Трутневбанк РоссияБанк России
 
 
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