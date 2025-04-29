https://1prime.ru/20250429/trutnev-857107392.html

Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока

Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока - 29.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев заявил о готовности помогать инвесторам Дальнего Востока

Российские власти на фоне высокой ключевой банковской ставки готовы помогать инвесторам Дальнего Востока в реализации проектов, решения прорабатываются, ни один | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T06:45+0300

2025-04-29T06:45+0300

2025-04-29T06:45+0300

экономика

россия

финансы

дальний восток

москва

рф

юрий трутнев

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857107392.jpg?1745898338

МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ. Российские власти на фоне высокой ключевой банковской ставки готовы помогать инвесторам Дальнего Востока в реализации проектов, решения прорабатываются, ни один инвестпроект не остановился, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на установленном в октябре 2024 года рекордном уровне в 21% годовых. "Инструменты, которые могут использоваться при более сложных экономических условиях, разные. Но мы же говорим прежде всего о тех проектах, которые уже находятся в стадии реализации. Тогда возникает вопрос, где взять деньги на их продолжение. Каждый по-своему решает этот вопрос… И мы их чем можем поддержим. Может быть, мы чуть-чуть поможем им с инфраструктурой. Может, они и хотели использовать обычный финансовый рычаг в отношениях с банком, а сейчас немножечко побольше достанут денег из своих карманов, а финансовый рычаг будет поскромнее. В общем, эти решения прорабатываются", - сказал Трутнев журналистам. При этом он уточнил, что никаких универсальных подходов, например в виде снижения стоимости кредитования для всех инвесторов Дальнего Востока, не существует. "Результат пока следующий - у нас ни один инвестиционный проект на территории Дальнего Востока не остановился. Они все работают. Число инвестиционных проектов возрастает. Оно возрастает не какими-то семимильными прыжками, но каждую неделю я получаю доклад от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, что у нас там прибыло, что убыло. Число инвестиционных проектов растет", - подчеркнул Трутнев. По его мнению, помимо факторов, замедляющих приток новых инвестиций, появляются и дополнительные возможности, с учетом разворота экономики на Восток.

дальний восток

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, дальний восток, москва, рф, юрий трутнев, банк россия, банк россии