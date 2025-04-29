https://1prime.ru/20250429/tsb-857118919.html
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 512 млрд руб
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 512 млрд руб - 29.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 512 млрд руб
Банк России ожидает, что правительство за период с 30 апреля по 6 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 512 миллиардов рублей, следует из прогноза, | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:30+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 30 апреля по 6 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 512 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 23 по 29 апреля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 305 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 545 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 46 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,207 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 200 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, банк Россия
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 512 млрд руб
ЦБ ожидает, что правительство с 30 апреля по 6 мая предоставит ликвидность на 512 млрд руб
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 30 апреля по 6 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 512 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 23 по 29 апреля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 305 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 545 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 46 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,207 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 200 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ЦБ 28 апреля продал на внутреннем рынке юани на 10,4 миллиарда рублей