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В ЦБ прокомментировали возможное снижение цены отсечения для нефти

В ЦБ прокомментировали возможное снижение цены отсечения для нефти - 29.04.2025, ПРАЙМ

В ЦБ прокомментировали возможное снижение цены отсечения для нефти

Возможное снижение цены отсечения для нефти по бюджетному правилу - повод задуматься о более низком уровне оценки уровня нейтральной ключевой ставки ЦБ РФ,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:09+0300

2025-04-29T12:09+0300

2025-04-29T12:09+0300

экономика

финансы

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москва

эльвира набиуллина

фнб

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Возможное снижение цены отсечения для нефти по бюджетному правилу - повод задуматься о более низком уровне оценки уровня нейтральной ключевой ставки ЦБ РФ, считает советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. На данный момент нейтральный уровень ключевой ставки оценивается Банком России в 7,5-8,5%. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 2027 году, а "растягивать удовольствие" до 2030 года не собирается. "Снижение цены отсечения – это, соответственно, фактор задуматься о некотором более низком уровне оценки нейтральной ставки", - сказал Тремасов в рамках выступления на мероприятии "Ведомости" по обсуждению ключевой ставки. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от экспорта нефти и газа. Пополнение ФНБ происходит при превышении цены в 60 долларов за баррель российской нефти. Если цена ниже цены отсечения, соответственно, привлекаются средства из ФНБ. Нейтральный уровень учётной ставки (ставки рефинансирования, или также "ключевой" ставки - у ЦБ РФ), основного показателя, по которому центробанки мира ссужают деньги коммерческим банкам, - это уровень реальной (скорректированной на уровень инфляции) такой ставки, при достижении которой кредитно-денежная политика не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику, и обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей ("нулевой разрыв выпуска").

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финансы, россия, москва, эльвира набиуллина, фнб