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Совет директоров ЦБ рассматривал разные варианты сигнала по ДКП

Совет директоров ЦБ рассматривал разные варианты сигнала по ДКП - 29.04.2025, ПРАЙМ

Совет директоров ЦБ рассматривал разные варианты сигнала по ДКП

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал разные варианты сигнала по денежно-кредитной политике (ДКП), предполагающие "ту или иную... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:16+0300

2025-04-29T13:16+0300

2025-04-29T13:16+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал разные варианты сигнала по денежно-кредитной политике (ДКП), предполагающие "ту или иную степень мягкости и жесткости", заявил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Варианты, предполагающие ту или иную степень жесткости или мягкости", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря об обсуждениях, Тремасов сказал, что "были предложения в обе стороны" - как в сторону сохранения предыдущего, умеренно жесткого сигнала, так и в пользу смягчения тона. В пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу обсуждал нюансы сигнала по своей денежно-кредитной политике, относительно сохранения ключевой ставки на уровне 21% сформировался широкий консенсус. ЦБ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Регулятор не указал ожидаемую направленность своих шагов, тогда как в предыдущем заявлении, в марте, ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по своим дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в 4% годовых в 2026 году.

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финансы, эльвира набиуллина