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Доля выдачи ипотеки на 30-31 год снизилась до 14%

Доля выдачи ипотеки на 30-31 год снизилась до 14% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Доля выдачи ипотеки на 30-31 год снизилась до 14%

Доля выдачи ипотечных кредитов на срок 30-31 год снизилась на 3,6 процентного пункта, до 14%, сообщает Банк России. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:38+0300

2025-04-29T13:38+0300

2025-04-29T13:38+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доля выдачи ипотечных кредитов на срок 30-31 год снизилась на 3,6 процентного пункта, до 14%, сообщает Банк России. "Во втором полугодии 2024 года доля выдач ипотечных кредитов на срок 30–31 год снизилась до 14% (-3,6 п.п.)", - сообщается в докладе "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй". Также в материалах ЦБ отмечается, что на заемщиков, которым на момент плановой выплаты ипотеки будет 65–69 лет, пришлось 23% выдач в четвертом квартале 2024 года. На тех, кому будет 70-75 лет, – 18% выдач. "В целом доля тех, кому исполнится 60 лет и более на момент планового погашения ипотечного кредита, остается стабильной (62%)", - сообщает регулятор.

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