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ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами

ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами - 29.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами

Доля заемщиков с двумя кредитами и более сокращается, но пока остается больше 50%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:56+0300

2025-04-29T13:56+0300

2025-04-29T13:56+0300

банк россии

финансы

кредиты

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доля заемщиков с двумя кредитами и более сокращается, но пока остается больше 50%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "За второе полугодие 2024 года число заемщиков с двумя кредитами и более сократилось на 0,6 миллиона человек, но их доля пока остается большой (51%)", - сообщается в материалах. Отмечается, что снижается задолженность у заемщиков, имеющих три кредита и более. Но на таких заемщиков все еще приходится около половин задолженности граждан перед банками (49,6%). При этом задолженность по кредиту не делится между созаемщиками. "Например, супруги обслуживают ипотеку на 1 миллион рублей, а муж – еще и автокредит на 500 тысяч рублей; долг супруга будет равен 1,5 миллиона рублей, а супруги – 1 миллион рублей", - пояснил регулятор. Также в материалах ЦБ отмечается, что во всех сегментах кредитования, кроме кредитных карт, более половины выданных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет.

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финансы, кредиты