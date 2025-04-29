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ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами - 29.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами
ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами - 29.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами
Доля заемщиков с двумя кредитами и более сокращается, но пока остается больше 50%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:56+0300
2025-04-29T13:56+0300
банк россии
финансы
кредиты
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доля заемщиков с двумя кредитами и более сокращается, но пока остается больше 50%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "За второе полугодие 2024 года число заемщиков с двумя кредитами и более сократилось на 0,6 миллиона человек, но их доля пока остается большой (51%)", - сообщается в материалах. Отмечается, что снижается задолженность у заемщиков, имеющих три кредита и более. Но на таких заемщиков все еще приходится около половин задолженности граждан перед банками (49,6%). При этом задолженность по кредиту не делится между созаемщиками. "Например, супруги обслуживают ипотеку на 1 миллион рублей, а муж – еще и автокредит на 500 тысяч рублей; долг супруга будет равен 1,5 миллиона рублей, а супруги – 1 миллион рублей", - пояснил регулятор. Также в материалах ЦБ отмечается, что во всех сегментах кредитования, кроме кредитных карт, более половины выданных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет.
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финансы, кредиты
Банк России, Финансы, кредиты
13:56 29.04.2025
 
ЦБ назвал высокой долю заемщиков в России с двумя кредитами

ЦБ: доля заемщиков с двумя кредитами и более сокращается, но остается больше 50%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Доля заемщиков с двумя кредитами и более сокращается, но пока остается больше 50%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России
"За второе полугодие 2024 года число заемщиков с двумя кредитами и более сократилось на 0,6 миллиона человек, но их доля пока остается большой (51%)", - сообщается в материалах.
Отмечается, что снижается задолженность у заемщиков, имеющих три кредита и более. Но на таких заемщиков все еще приходится около половин задолженности граждан перед банками (49,6%).
При этом задолженность по кредиту не делится между созаемщиками. "Например, супруги обслуживают ипотеку на 1 миллион рублей, а муж – еще и автокредит на 500 тысяч рублей; долг супруга будет равен 1,5 миллиона рублей, а супруги – 1 миллион рублей", - пояснил регулятор.
Также в материалах ЦБ отмечается, что во всех сегментах кредитования, кроме кредитных карт, более половины выданных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет.
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