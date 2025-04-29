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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 апреля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 апреля - 29.04.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 30 апреля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,45 копейки - до 11,2016 рубля, доллара - на 98,51 копейки, до 81,5616 рубля, евро -... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:13+0300

2025-04-29T17:13+0300

2025-04-29T17:18+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,45 копейки - до 11,2016 рубля, доллара - на 98,51 копейки, до 81,5616 рубля, евро - на 0,71 копейки, до 93,173 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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рынки, финансы, рф, банк россии