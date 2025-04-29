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"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия
"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет серьезную угрозу для американских военно-морских сил, особенно для авианосцев. Таким мнением в материале... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:27+0300
2025-04-29T08:28+0300
вооружения
россия
ракета
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет серьезную угрозу для американских военно-морских сил, особенно для авианосцев. Таким мнением в материале для издания The National Interest поделился лен-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт."Учитывая, что "Циркон", в первую очередь, противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — заметил эксперт.Вайхерт отметил, что Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика. Если США не разработают контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил скорее всего склонится в пользу России.Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, обладающей скоростью в девять раз превышающей скорость звука. Она уже установлена на фрегатах проекта 22350, многоцелевых подводных лодках проекта 885М "Ясень-М", а также на модернизируемом ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" и подводных лодках проекта 949А "Антей".
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россия, ракета
Вооружения, РОССИЯ, ракета
08:27 29.04.2025 (обновлено: 08:28 29.04.2025)
 
"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия

TNI: гиперзвуковая ракета “Циркон” представляет угрозу для ВМС США

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет серьезную угрозу для американских военно-морских сил, особенно для авианосцев. Таким мнением в материале для издания The National Interest поделился лен-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт.
"Учитывая, что "Циркон", в первую очередь, противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — заметил эксперт.
Вайхерт отметил, что Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика. Если США не разработают контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил скорее всего склонится в пользу России.
Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, обладающей скоростью в девять раз превышающей скорость звука. Она уже установлена на фрегатах проекта 22350, многоцелевых подводных лодках проекта 885М "Ясень-М", а также на модернизируемом ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" и подводных лодках проекта 949А "Антей".
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