https://1prime.ru/20250429/tsirkon-857110009.html

"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия

"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Невозможно переоценить": на Западе испугались российского оружия

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет серьезную угрозу для американских военно-морских сил, особенно для авианосцев. Таким мнением в материале... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:27+0300

2025-04-29T08:27+0300

2025-04-29T08:28+0300

вооружения

россия

ракета

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/95/842899518_0:22:1290:748_1920x0_80_0_0_3c51156fba2c858b44fc151a28f0e3a0.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет серьезную угрозу для американских военно-морских сил, особенно для авианосцев. Таким мнением в материале для издания The National Interest поделился лен-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт."Учитывая, что "Циркон", в первую очередь, противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить", — заметил эксперт.Вайхерт отметил, что Россия стремится изменить баланс сил на море, особенно в спорных регионах, таких как Балтика, Черное море и Арктика. Если США не разработают контрмеры или собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил скорее всего склонится в пользу России.Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, обладающей скоростью в девять раз превышающей скорость звука. Она уже установлена на фрегатах проекта 22350, многоцелевых подводных лодках проекта 885М "Ясень-М", а также на модернизируемом ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" и подводных лодках проекта 949А "Антей".

https://1prime.ru/20250428/samolet-857073100.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ракета