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Раскрыто, сколько иностранцы проводят времени в турпоездках по России - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько иностранцы проводят времени в турпоездках по России
Раскрыто, сколько иностранцы проводят времени в турпоездках по России - 29.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько иностранцы проводят времени в турпоездках по России
Иностранцы проводят в туристических поездках по России примерно в 3,5 раза больше времени, чем россияне, например, в прошлом году гости из Китая провели в... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:34+0300
2025-04-29T18:34+0300
туризм
бизнес
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иностранцы проводят в туристических поездках по России примерно в 3,5 раза больше времени, чем россияне, например, в прошлом году гости из Китая провели в гостиницах РФ порядка 15,1 миллиона ночей, рассказали РИА Новости в Центре развития международного туризма ЦСР. "Всего за 2024 год в гостиницах и других средствах размещения остановились 5,15 миллиона интуристов, из них китайских туристов - 1,12 миллиона (21,7% от всех интуристов). Иностранцы проводят в поездках по России примерно в 3,5 раза больше времени, чем наши туристы (более 13 ночей против примерно четырех). Ориентировочно, гости из Китая провели в России в 2024 году порядка 15,1 миллиона ночей", - рассказала заместитель гендиректора ЦСР Анна Ведерникова, слова которой привели в сообщении. Она также сообщила, что китайские туристы больше всего проживали в гостиницах Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов РФ. "На три федеральных округа пришлось почти 88% китайских туристов от их общего числа по итогам 2024 года. Туристы из Поднебесной занимают первые места по количеству практически во всех федеральных округах, уступая топ-5 только в Южном и на Кавказе", - отметила Ведерникова. По доле в общем турпотоке интуристов китайцы составляют три четверти на Дальнем Востоке - это абсолютный максимум. "Четверть турпотока приходится на китайских туристов в Северо-Западном и Сибирском округах. В абсолютном значении больше всего китайские туристы приезжали в регионы Центральной России - более 500 тысяч. Меньше же всего доля китайских туристов в регионах Юга России и Северного Кавказа (около 5%), от общего числа китайских туристов эти регионы посетили всего около 1,5% (порядка 14 тысяч туристов)", - добавила она. "Мы ждем большое количество китайских путешественников уже на майские праздники, ведь в Китае с 1 по 5 мая объявлены выходные дни. Например, туристические компании Хэйхэ вместе с российскими регионами подготовили восемь трансграничных туристических маршрутов в Россию для китайских туристов. Путешественникам предлагаются как короткие двухдневные поездки в Благовещенск, так и более длительные путешествия, недельную рыбалку на Байкале, поездку в Мурманскую область для наблюдения за северным сиянием или путешествие на Камчатку к вулканам", - процитировали в сообщении директора Центра развития международного туризма ЦСР Олега Кочуга.
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туризм, бизнес, россия, китай, рф, москва, цср
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, МОСКВА, ЦСР
18:34 29.04.2025
 
Раскрыто, сколько иностранцы проводят времени в турпоездках по России

ЦСР: иностранцы проводят в турпоездках по России в 3,5 раза больше времени, чем россияне

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Иностранцы проводят в туристических поездках по России примерно в 3,5 раза больше времени, чем россияне, например, в прошлом году гости из Китая провели в гостиницах РФ порядка 15,1 миллиона ночей, рассказали РИА Новости в Центре развития международного туризма ЦСР.
"Всего за 2024 год в гостиницах и других средствах размещения остановились 5,15 миллиона интуристов, из них китайских туристов - 1,12 миллиона (21,7% от всех интуристов). Иностранцы проводят в поездках по России примерно в 3,5 раза больше времени, чем наши туристы (более 13 ночей против примерно четырех). Ориентировочно, гости из Китая провели в России в 2024 году порядка 15,1 миллиона ночей", - рассказала заместитель гендиректора ЦСР Анна Ведерникова, слова которой привели в сообщении.
Она также сообщила, что китайские туристы больше всего проживали в гостиницах Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов РФ. "На три федеральных округа пришлось почти 88% китайских туристов от их общего числа по итогам 2024 года. Туристы из Поднебесной занимают первые места по количеству практически во всех федеральных округах, уступая топ-5 только в Южном и на Кавказе", - отметила Ведерникова.
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По доле в общем турпотоке интуристов китайцы составляют три четверти на Дальнем Востоке - это абсолютный максимум. "Четверть турпотока приходится на китайских туристов в Северо-Западном и Сибирском округах. В абсолютном значении больше всего китайские туристы приезжали в регионы Центральной России - более 500 тысяч. Меньше же всего доля китайских туристов в регионах Юга России и Северного Кавказа (около 5%), от общего числа китайских туристов эти регионы посетили всего около 1,5% (порядка 14 тысяч туристов)", - добавила она.
"Мы ждем большое количество китайских путешественников уже на майские праздники, ведь в Китае с 1 по 5 мая объявлены выходные дни. Например, туристические компании Хэйхэ вместе с российскими регионами подготовили восемь трансграничных туристических маршрутов в Россию для китайских туристов. Путешественникам предлагаются как короткие двухдневные поездки в Благовещенск, так и более длительные путешествия, недельную рыбалку на Байкале, поездку в Мурманскую область для наблюдения за северным сиянием или путешествие на Камчатку к вулканам", - процитировали в сообщении директора Центра развития международного туризма ЦСР Олега Кочуга.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙРФМОСКВАЦСР
 
 
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