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Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО вырос в 1,5 раза

Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО вырос в 1,5 раза - 29.04.2025, ПРАЙМ

Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО вырос в 1,5 раза

Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО за прошлый год увеличился на 50,3%, до 8,685 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T15:47+0300

2025-04-29T15:47+0300

2025-04-29T16:05+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток "Росгеологии" по МСФО за прошлый год увеличился на 50,3%, до 8,685 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка компании снизилась 2,2%, до 24,454 миллиарда рублей. Операционный убыток вырос на 28,9%, до 5,774 миллиарда рублей. Себестоимость снизилась на 5,7%, до 21,706 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании на конец года снизились до 2,039 миллиарда рублей с 9,657 миллиарда на конец 2023 года. За тот же период краткосрочные обязательства выросли до 38,032 миллиарда с 27,171 миллиарда рублей. Получение убытка "Росгеология" связывает, в частности, с недостаточностью выручки от контрактов и недозагруженностью геологоразведочных мощностей по всем направлениям. "При этом существенно выделяются убытки от простоев и отсутствия контрактов по параметрическому бурению", - отмечается в ее отчете. Кроме того, повлияли увеличение расходов в связи ростом цен на товары, работы, услуги, повышение ключевой ставки ЦБ РФ, что привело к значительному росту расходов на уплату процентов по долговым обязательствам, и ограничение на операции с активами. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

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