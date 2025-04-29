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Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/udobreniya-857147547.html
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ - 29.04.2025, ПРАЙМ
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ
Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T20:22+0300
2025-04-29T20:22+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
белоруссия
рф
ес
пошлины
санкции против рф
удобрения
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении в профильном комитете Европейского парламента, сообщил РИА Новости источник в ЕП. "В настоящее время это досье находится на уровне комитета", - сообщил собеседник агентства. В Европарламенте также уточнили, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая. Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января этого года, затем оно поступило на изучение в комитет Европарламента. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения. По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Что касается удобрений, в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Совет Евросоюза 14 марта утвердил переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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сельское хозяйство, россия, белоруссия, рф, ес, пошлины, санкции против рф, удобрения
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, ЕС, пошлины, санкции против РФ, удобрения
20:22 29.04.2025
 
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ

Комитет Европарламента всё еще согласовывает заградительные пошлины в ЕС на удобрения РФ

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении в профильном комитете Европейского парламента, сообщил РИА Новости источник в ЕП.
"В настоящее время это досье находится на уровне комитета", - сообщил собеседник агентства.
В Европарламенте также уточнили, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая.
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Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января этого года, затем оно поступило на изучение в комитет Европарламента.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления.
Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Что касается удобрений, в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Совет Евросоюза 14 марта утвердил переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯБЕЛОРУССИЯРФЕСпошлинысанкции против РФудобрения
 
 
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