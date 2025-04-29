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Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ - 29.04.2025, ПРАЙМ
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ
Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T20:22+0300
2025-04-29T20:22+0300
2025-04-29T20:22+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении в профильном комитете Европейского парламента, сообщил РИА Новости источник в ЕП. "В настоящее время это досье находится на уровне комитета", - сообщил собеседник агентства. В Европарламенте также уточнили, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая. Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января этого года, затем оно поступило на изучение в комитет Европарламента. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения. По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Что касается удобрений, в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Совет Евросоюза 14 марта утвердил переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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сельское хозяйство, россия, белоруссия, рф, ес, пошлины, санкции против рф, удобрения
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, ЕС, пошлины, санкции против РФ, удобрения
Комитет ЕП еще согласовывает заградительные пошлины на удобрения РФ
Комитет Европарламента всё еще согласовывает заградительные пошлины в ЕС на удобрения РФ
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Предложение Европейской комиссии по введению заградительных пошлин на удобрения и ряд сельхозпродукции из России и Белоруссии всё еще находится на рассмотрении в профильном комитете Европейского парламента, сообщил РИА Новости источник в ЕП.
"В настоящее время это досье находится на уровне комитета", - сообщил собеседник агентства.
В Европарламенте также уточнили, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая.
Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз до максимума с июля
Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января этого года, затем оно поступило на изучение в комитет Европарламента.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления.
Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок. Что касается удобрений, в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Совет Евросоюза 14 марта утвердил переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.