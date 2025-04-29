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"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:43+0300
2025-04-29T12:43+0300
политика
запад
украина
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan."Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой", — заметили в издании в ответ на слова главного редактора немецкой газеты BILD Роберта Шнайдера о том, что падение Украины будет означать гибель НАТО.Ранее агентство Reuters опубликовало американский проект мирного урегулирования, который включает признание Крыма частью России, признание за Россией новых регионов, снятие санкций, а также отказ Украины от стремления в НАТО.
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запад
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запад, украина
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА
12:43 29.04.2025
 
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине

Steigan: мечта о победе Украины в конфликте может оказаться несбыточной

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan.
"Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой", — заметили в издании в ответ на слова главного редактора немецкой газеты BILD Роберта Шнайдера о том, что падение Украины будет означать гибель НАТО.
Ранее агентство Reuters опубликовало американский проект мирного урегулирования, который включает признание Крыма частью России, признание за Россией новых регионов, снятие санкций, а также отказ Украины от стремления в НАТО.
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