https://1prime.ru/20250429/ukraina-857121761.html

"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине

"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине

Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T12:43+0300

2025-04-29T12:43+0300

2025-04-29T12:43+0300

политика

запад

украина

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan."Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой", — заметили в издании в ответ на слова главного редактора немецкой газеты BILD Роберта Шнайдера о том, что падение Украины будет означать гибель НАТО.Ранее агентство Reuters опубликовало американский проект мирного урегулирования, который включает признание Крыма частью России, признание за Россией новых регионов, снятие санкций, а также отказ Украины от стремления в НАТО.

https://1prime.ru/20250429/amkron-857115152.html

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