https://1prime.ru/20250429/ukraina-857121761.html
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T12:43+0300
2025-04-29T12:43+0300
2025-04-29T12:43+0300
политика
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan."Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой", — заметили в издании в ответ на слова главного редактора немецкой газеты BILD Роберта Шнайдера о том, что падение Украины будет означать гибель НАТО.Ранее агентство Reuters опубликовало американский проект мирного урегулирования, который включает признание Крыма частью России, признание за Россией новых регионов, снятие санкций, а также отказ Украины от стремления в НАТО.
https://1prime.ru/20250429/amkron-857115152.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b80a9fb1715370586a231448710cdda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина
"Недостижимая мечта": на Западе сделали тяжелое признание об Украине
Steigan: мечта о победе Украины в конфликте может оказаться несбыточной
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ.
Мечта Украины о победе в конфликте с Россией может оказаться недостижимой. Об этом говорится в публикации норвежского издания Steigan
.
"Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой", — заметили в издании в ответ на слова главного редактора немецкой газеты BILD Роберта Шнайдера о том, что падение Украины будет означать гибель НАТО.
Ранее агентство Reuters опубликовало американский проект мирного урегулирования, который включает признание Крыма частью России, признание за Россией новых регионов, снятие санкций, а также отказ Украины от стремления в НАТО.
Во Франции обвинили Макрона в желании помешать миру на Украине