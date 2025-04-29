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В Белом доме назвали Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

В Белом доме назвали Украину одной из самых коррумпированных стран в мире - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Белом доме назвали Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами. Об этом сообщил советник... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:25+0300

2025-04-29T13:25+0300

2025-04-29T13:25+0300

политика

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владимир зеленский

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Украина была и остается одной из наиболее коррумпированных стран в мире, нужно внимательно следить за передаваемыми ей средствами. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. "Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире", - заметил он в беседе на радиостанции Fox News. Уолтц напомнил, что Киеву были направлены "миллиарды" средств, и выразил сомнение по поводу того, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор. "Их (средства - ред.) нужно тщательно контролировать", - добавил он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил, возможно, 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в свою очередь посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона полностью прозрачно и по всем тратам есть отчетность.

https://1prime.ru/20250327/peskov-856174785.html

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общество , украина, киев, сша, владимир зеленский