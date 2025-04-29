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Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ

Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T13:27+0300

2025-04-29T13:27+0300

2025-04-29T13:27+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет. "Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", - отметил Уолтц в интервью радиостанции Fox News. Советник президента указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. По его словам, президент США Дональд Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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общество , крым, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, fox news, оон