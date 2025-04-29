https://1prime.ru/20250429/ukraina-857124127.html
Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине - 29.04.2025, ПРАЙМ
Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T13:27+0300
2025-04-29T13:27+0300
2025-04-29T13:27+0300
политика
общество
крым
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
fox news
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f0319e5a5575aef6207127a3611015ae.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет. "Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", - отметил Уолтц в интервью радиостанции Fox News. Советник президента указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. По его словам, президент США Дональд Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://1prime.ru/20250429/ukraina-857123954.html
крым
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82951/01/829510138_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_929f70b05d16aebd7f46456a889050c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , крым, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, fox news, оон
Политика, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News, ООН
Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
Уолтц об урегулировании конфликта на Украине: это сложно, но процесс идет
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя урегулирование конфликта на Украине, заявил, что ситуация сложная, но процесс идет.
"Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация... Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", - отметил Уолтц в интервью радиостанции Fox News.
Советник президента указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. По его словам, президент США Дональд Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Белом доме назвали Украину одной из самых коррумпированных стран в мире