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"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/ukraina-857140543.html
"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского
"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского
Владимир Зеленский не способен вести переговоры без посторонней помощи. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:18+0300
2025-04-29T17:31+0300
политика
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не способен вести переговоры без посторонней помощи. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский"А Зеленский вообще способен что-то делать сам? Тут он везде таскает с собой Ермака. В Риме к Трампу пытается подойти вместе с Макроном… Все потому, что клоун хорошо шпарит только по написанному тексту. Без него – он не знает, что говорить и делать", -- написал политик в своем Telegram-канале.Ранее газета The Sun, ссылаясь на чтеца по губам Николу Хиклинг, сообщала, что Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском. Трамп заявил, что Макрону "не следует здесь быть".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в субботу перед похоронами папы Франциска и длилась 15 минут. Sky News сообщал о договоренности продолжить разговор после церемонии, однако встреча не состоялась. CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим после похорон.
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владимир зеленский, the sun, sky news, cnn, эммануэль макрон, рим
Политика, Владимир Зеленский, The Sun, Sky News, CNN, Эммануэль Макрон, Рим
17:18 29.04.2025 (обновлено: 17:31 29.04.2025)
 
"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского

Дубинский: Зеленский не способен самостоятельно вести переговоры

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не способен вести переговоры без посторонней помощи. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский
"А Зеленский вообще способен что-то делать сам? Тут он везде таскает с собой Ермака. В Риме к Трампу пытается подойти вместе с Макроном… Все потому, что клоун хорошо шпарит только по написанному тексту. Без него – он не знает, что говорить и делать", -- написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее газета The Sun, ссылаясь на чтеца по губам Николу Хиклинг, сообщала, что Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском. Трамп заявил, что Макрону "не следует здесь быть".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в субботу перед похоронами папы Франциска и длилась 15 минут. Sky News сообщал о договоренности продолжить разговор после церемонии, однако встреча не состоялась. CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим после похорон.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского
08:35
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийThe SunSky NewsCNNЭммануэль МакронРим
 
 
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