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"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского

"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Не знает, что говорить". Депутат Рады усомнился в интеллекте Зеленского

Владимир Зеленский не способен вести переговоры без посторонней помощи. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:18+0300

2025-04-29T17:18+0300

2025-04-29T17:31+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не способен вести переговоры без посторонней помощи. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский"А Зеленский вообще способен что-то делать сам? Тут он везде таскает с собой Ермака. В Риме к Трампу пытается подойти вместе с Макроном… Все потому, что клоун хорошо шпарит только по написанному тексту. Без него – он не знает, что говорить и делать", -- написал политик в своем Telegram-канале.Ранее газета The Sun, ссылаясь на чтеца по губам Николу Хиклинг, сообщала, что Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Зеленским на церемонии прощания с папой римским Франциском. Трамп заявил, что Макрону "не следует здесь быть".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в субботу перед похоронами папы Франциска и длилась 15 минут. Sky News сообщал о договоренности продолжить разговор после церемонии, однако встреча не состоялась. CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим после похорон.

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владимир зеленский, the sun, sky news, cnn, эммануэль макрон, рим