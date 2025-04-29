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Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград" - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"
Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград" - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T23:57+0300
2025-04-29T23:58+0300
волгоград
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. Решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов."1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград"", - говорится в тексте документа.При этом присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта.Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.
https://1prime.ru/20250429/stalingrad-857148982.html
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волгоград, владимир путин
ВОЛГОГРАД, Владимир Путин
23:57 29.04.2025 (обновлено: 23:58 29.04.2025)
 
Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля.
Решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов.
"1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград"", - говорится в тексте документа.
Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Путин пообещал присвоить аэропорту Волгограда наименование "Сталинград"
Вчера, 22:54
При этом присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта.
Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.
 
ВОЛГОГРАДВладимир Путин
 
 
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