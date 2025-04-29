https://1prime.ru/20250429/volgograd-857149393.html

Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"

Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград" - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин присвоил аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T23:57+0300

2025-04-29T23:57+0300

2025-04-29T23:58+0300

волгоград

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84241/55/842415585_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_926bd5889cbbd02c380ecd8f75070417.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. Решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941-1945 годов."1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград"", - говорится в тексте документа.При этом присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта.Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.

https://1prime.ru/20250429/stalingrad-857148982.html

волгоград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

волгоград, владимир путин