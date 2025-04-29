https://1prime.ru/20250429/vstrecha-857143358.html
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:48+0300
2025-04-29T17:48+0300
2025-04-29T17:56+0300
политика
россия
волгоград
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141499_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_f267af5d03bea922c35af738a0b9d69e.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. По итогам встречи Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме."Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - подчеркнул Путин.Также Путин заявил о готовности России заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии."Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал российский лидер.Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
https://1prime.ru/20250429/putin-857138553.html
волгоград
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141499_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_ec2fbfae6d1ab0ba474e1ac2bfcfca34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоград, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Путин и Лукашенко провели в Волгограде встречу по развитию российско-белорусских отношений
ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу.
Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
По итогам встречи Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме.
"Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - подчеркнул Путин.
Также Путин заявил о готовности России заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии.
"Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал российский лидер.
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Путин призвал противостоять возрождению нацизма