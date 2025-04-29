https://1prime.ru/20250429/vstrecha-857143358.html

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - 29.04.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T17:48+0300

2025-04-29T17:48+0300

2025-04-29T17:56+0300

политика

россия

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белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. По итогам встречи Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме."Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - подчеркнул Путин.Также Путин заявил о готовности России заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии."Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал российский лидер.Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

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волгоград

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россия, волгоград, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко