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Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде - 29.04.2025, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:48+0300
2025-04-29T17:56+0300
политика
россия
волгоград
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу. Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. По итогам встречи Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме."Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - подчеркнул Путин.Также Путин заявил о готовности России заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии."Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал российский лидер.Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
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россия, волгоград, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
17:48 29.04.2025 (обновлено: 17:56 29.04.2025)
 
Путин и Лукашенко провели отдельную встречу в Волгограде

Путин и Лукашенко провели в Волгограде встречу по развитию российско-белорусских отношений

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Волгограде провели отдельную встречу.
Сообщалось, что лидеры планировали обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
По итогам встречи Россия и Белоруссия договорились расширять возможности промышленной кооперации, в том числе в авиапроме.
"Безусловно, надо будет пообсуждать вопросы промышленной кооперации. Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром", - подчеркнул Путин.
Также Путин заявил о готовности России заложить завод и лабораторию по беспилотным системам (БС) вместе со специалистами из Белоруссии.
"Мы готовы заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию, это очень важно прежде всего для экономики, логистики", - сказал российский лидер.
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Президенты также приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
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ПолитикаРОССИЯВОЛГОГРАДБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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