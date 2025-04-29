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Карни и Трамп на фоне торговой войны вскоре проведут первую встречу
Карни и Трамп на фоне торговой войны вскоре проведут первую встречу - 30.04.2025, ПРАЙМ
Карни и Трамп на фоне торговой войны вскоре проведут первую встречу
Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T23:59+0300
2025-04-29T23:59+0300
2025-04-30T00:00+0300
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в ближайшее время, заявила администрации Канады. "Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — как независимых, суверенных государств — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем", - говорится в заявлении офиса канадского премьера. Трамп ранее угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Карни в ответ заявил, что Оттава никогда не станет частью Соединенных Штатов и высказал предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.
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канада, сша, дональд трамп, марк карни, мировая экономика, пошлины
КАНАДА, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Мировая экономика, пошлины
Карни и Трамп на фоне торговой войны вскоре проведут первую встречу
Лидеры Канады и США вскоре проведут первую встречу на фоне торговой войны
ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны провели телефонный разговор и договорились провести первую встречу в ближайшее время, заявила администрации Канады.
"Президент Трамп поздравил премьер-министра Карни с недавним избранием. Лидеры согласились с важностью совместной работы Канады и США — как независимых, суверенных государств — ради их взаимного улучшения. С этой целью лидеры договорились встретиться лично в ближайшем будущем", - говорится в заявлении офиса канадского премьера.
Трамп ранее угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Карни в ответ заявил, что Оттава никогда не станет частью Соединенных Штатов и высказал предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.
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