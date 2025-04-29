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СМИ: профсоюз госслужащих США подал в суд на администрацию Трампа - 29.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: профсоюз госслужащих США подал в суд на администрацию Трампа
СМИ: профсоюз госслужащих США подал в суд на администрацию Трампа - 29.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: профсоюз госслужащих США подал в суд на администрацию Трампа
Американская федерация государственных служащих (AFGE) подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, оспаривая масштабные сокращения в штате | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T09:39+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американская федерация государственных служащих (AFGE) подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, оспаривая масштабные сокращения в штате федеральных агентств. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на текст искового заявления.Истцы утверждают, что указ Трампа от 11 февраля 2025 года, согласно которому Департамент государственной эффективности США (DOGE) должен сократить государственные расходы путем уменьшения штата федеральных служащих, является незаконным."У президента нет права реорганизовывать, сокращать или как-либо еще видоизменять агентства федерального правительства, если подобные действия не одобрены Конгрессом", - приводит газета текст судебного документа. AFGE, являющийся крупнейшим профсоюзом госслужащих США и объединяющий более 800 тысяч работников, не единственный истец. К иску присоединилась также Американская федерация штатных, окружных и муниципальных служащих, ряд некоммерческих организаций, несколько округов в различных штатах США, а также города Сан-Франциско, Чикаго и Балтимор.Ранее телеканал CNN сообщал, что за первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено не менее 121 тысячи федеральных служащих.Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный по инициативе президента Трампа, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявлял, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не санкционированные Конгрессом.
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мировая экономика, сша, москва, сан-франциско, дональд трамп, washington post, cnn
Мировая экономика, США, МОСКВА, Сан-Франциско, Дональд Трамп, Washington Post, CNN
09:39 29.04.2025
 
СМИ: профсоюз госслужащих США подал в суд на администрацию Трампа

WP: профсоюз госслужащих США подал в суд на администрацию Трампа из-за сокращения штата

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Здание посольства США в Москве
#Здание посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американская федерация государственных служащих (AFGE) подала иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, оспаривая масштабные сокращения в штате федеральных агентств. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на текст искового заявления.
Истцы утверждают, что указ Трампа от 11 февраля 2025 года, согласно которому Департамент государственной эффективности США (DOGE) должен сократить государственные расходы путем уменьшения штата федеральных служащих, является незаконным.
"У президента нет права реорганизовывать, сокращать или как-либо еще видоизменять агентства федерального правительства, если подобные действия не одобрены Конгрессом", - приводит газета текст судебного документа.
AFGE, являющийся крупнейшим профсоюзом госслужащих США и объединяющий более 800 тысяч работников, не единственный истец. К иску присоединилась также Американская федерация штатных, окружных и муниципальных служащих, ряд некоммерческих организаций, несколько округов в различных штатах США, а также города Сан-Франциско, Чикаго и Балтимор.
Ранее телеканал CNN сообщал, что за первые три месяца президентства Дональда Трампа было уволено не менее 121 тысячи федеральных служащих.
Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный по инициативе президента Трампа, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявлял, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не санкционированные Конгрессом.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Фондовый рынок США и нацвалюта с момента инаугурации Трампа потеряли по 9%
08:19
 
Мировая экономикаСШАМОСКВАСан-ФранцискоДональд ТрампWashington PostCNN
 
 
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